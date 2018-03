Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma audierilor dela sediul DIICOT Timisoara pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane, dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in dosarul traficului de migranti.Potrivit procurorilor DIICOT din Timisoara,…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala...

- La data de 6 martie a.c., ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Dambovița, cu sprijinul lucratorilor Post-ul DAMBOVIȚA: Trei persoane au fost reținute in urma perchezițiilor de la Inmatriculari, suspectate de luare de mita și trafic de influența…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- DIICOT Timișoara, împreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, în aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pâna în vestul Europei

- Sapte barbati din Chisinau, cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 de ani, au fost retinuti de catre oamenii legii. Acestia sunt suspectati de comercializarea drogurilor de tip marijuana hidroponica pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

- Sapte perosane au fost retinute duminica, 4 martie, de catre procurorii Anticoruptie intr-un dosar penal deschis pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari. In privinta unui alt cetatean se intreprind actiuni pentru identificarea locului aflarii acestuia.

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- Un incendiu a cuprins, vineri seara, in judetul Vrancea, locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, citat de News.ro , trenul se afla la circa un kilometrui de Gara Sihlea,…

- De parca n-ar fi destul ca in Timișoara se circula greu din cauza zapezii de care drumarii s-au atins doar pe ici, pe colo, in trafic mai sunt și șoferi inconștienți. The post Inconștiența in trafic, la Timisoara (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- O grupare de traficanți de droguri a fost destructurata in urma a 13 percheziții facute in municipiile Reșița, Caransebeș și Lugoj, din județele Caraș-Severin și Timiș. La percheziții au ridicate 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. In 28 februarie, polițiștii Serviciului…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- Doua persoane din municipiul Vaslui, tata si fiica, au fost retinute pentru 24 de ore de politistii vasluieni, pentru trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de mare risc, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului…

- In urma impactului, pasagerul de 65 de ani din autoturismul din judetul Iasi a decedat pe loc iar alte doua persoane au fost ranite grav, iar alte doua persoane ranite usor. Un echipaj SMURD si unul de Ambulanta s-au deplasat la fata locului, pentru a acorda ingrijiri si pentru a transporta ranitii…

- Alte cinci persoane au fost retinute marti, 20 februarie, de CNA pentru audieri in dosarul ilegalitatilor, comise de catre un grup infractional specializat in legalizarea constructiilor autorizate si neautorizate din Chisinau.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii din Hunedoara au facut, miercuri, 12 perchezitii intr-un dosar de contrabanda cu tigari, fiind confiscate peste 155.000 de tigarete. Patru persoane banuite ca au adus marfa din spatiul extra comunitar si au distribuit-o in judetele Hunedoara si Timis au fost retinute. Politistii din Hunedoara,…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Patru persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 14 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii Serviciului de Investigare…

- Sapte persoane, printre care specialisti in domeniul constructiilor, au fost retinute astazi in urma unor perchezitii efectuate de catre CNA si procurorii anticoruptie in sediile Primariei capitalei, Serviciului cadastral teritorial (SCT) Chisinau si la domiciliile suspectilor. Acestea sunt cercetate…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galați. O grupare infracționala din 12 persoane, care acționa in cele doua județe, a fost anihilata de polițiști și procurori DIICOT, in urma a 15 percheziții efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galati. O grupare infractionala care actiona in cele doua judete a fost anihilata de politisti si procurori DIICOT, in urma a 15 perchezitii efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R.…

- Reprezentantii Uber Romania au anuntat, marti, ca soferii parteneri raporteaza un numar tot mai mare de agresiuni, in ultimele zile, dupa scandalul din Timisoara. In urma cu trei zile, taximetristi si soferi de la Uber s-au batut si urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva, 1.200 de comprimate de ecstasy, precum si alte bunuri…

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- Trei persoane au fost retinute joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat de la ruda unui inculpat 20.000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal.

- Trei persoane au fost retinute de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat de la ruda unui inculpat 20.000 de euro, pentru a-l scapa de dosar penal.

- Politistii au intervenit in prima zi a noului an la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 750.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor au constatat peste 700 de infractiuni. De asemenea, au retinut…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, pe DN 17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in parapeti, transmite corespondentul Mediafax.

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua au fost plasate sub control judiciar, in urma a sase perchezitii efectuate de politisti in judetul Mehedinti, la suspecti de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. Potrivit unui comunicat transmis luni de…

- In urma cu o ora s-a produs un accident grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. Informatiile oferite initial de Adevarul puneau bilantul total al victimelor la șase persoane, patru adulti și doi copii. Dintre victime, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra este in stare grava

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis au decis retinerea pentru 24 de ore a celor cinci indivizi, dupa ce acestia au fost audiati. Politistii de frontiera monitorizau gruparea inca din luna august, aceasta fiind una dintre cele mai importante filiere de trafic de migranti…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de lovire sau alte violente, santaj si amenintare, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Constanta au depistat un minor, de 17 ani, din Constanta, banuit de comiterea faptelor.Astfel, in intervalul 22 noiembrie ndash; 5 decembrie a.c., minorul…

- Inspectoratul General al Politiei in comun cu Procuratura Generala, cu suportul Direcției Antidrog, Direcția de Poliție a municipiului Chișinau, Inspectoratele de Poliție, Oficiul Principal al Procuraturii mun.