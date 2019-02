Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 5 februarie 2019, in jurul orei 11.00, pe DN 14 B, km 34, pe raza comunei Valea Lunga. In incident sunt implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba,in urma impactului, doua persoane sunt incarcerate. In zona, traficul este blocat. Potrivit ISU Alba, Garda de…

- Doua persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut pe DN14B, la Valea Lunga. Din primele date, doua masini au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat in zona. Cele doua persoane sunt prinse in fiarele contorsionate ale autoturismelor. Revenim…

- Zece persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs pe DN 7, in zona Bascov-Valea Ursului, din județul Argeș, și in care au fost implicate patru mașini, scrie hotnews.ro.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Mures, pe DN14A Sibiu ndash; Tarnaveni, pe raza localitatii Botorca kilometrul 14 , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav.Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2 Roman ndash; Suceava, la intersectia cu DJ 208, in afara localitatii Tetcani, in judetul Neamt, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.In urma impactului intre…

- Trei persoane au fost ranite intr un accident produs duminica pe DN 7, in zona localitatii argesene Valea Ursului, circulatia intre Pitesti si Ramnicu Valcea fiind blocata, informeaza Agerpres.roReprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges au anuntat ca in accident au fost implicate trei…

- Șapte autovehicule, între care o ambulanta care transporta doi pacienti la Bucuresti, au fost implicate într-un accident rutier produs, marti, pe DN 1, în localitatea Banesti din judetul Prahova.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate sapte autovehicule, circulatia pe sensul catre Ploiesti al DN1 Brasov ndash; Ploiesti este intrerupta la kilometrul 86 900 de metri, pe raza localitatii Banesti, judetul…