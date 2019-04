Stiri pe aceeasi tema

- Cursa de infarct pe o sosea din Bucuresti. Soferul unui autobuz a semanat panica dupa ce a lovit patru masini si s-a oprit intr-un bloc de locuinte. Patru oameni au fost raniti, inclusiv soferul de la Societatea de Transport in comun. Acesta suferea de diabet si cel mai probabil a intrat in coma la…

- Un autobuz Mercedes al Societații de Transport București ar fi ramas fara frane, luni dupa-amiaza, in zona Podului Basarab. Vehiculul a lovit mai multe mașini și s-a oprit intr-un bloc, provocand daune mari. Patru persoane au fost ranite ușor. In accident au fost implicate un autobuz STB, fara pasageri,…

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce șoferul unui autobuz care circula pe linia 163, fara calatori, a pierdut controlul, iar mașina a intrat intr-un bloc de pe Șoseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei. Reprezentanții Brigazii Rutiere a ...

- Patru persoane au fost ranite in a doua zi de Paște, dupa ce șoferul unui autobuz din linia 163, fara calatori, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat intr-un imobil de pe Soseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei.

- Un accident feroviar s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 13:10, pe raza localitații bistrițene Beclean. Potrivit primelor informații, un TIR a fost izbit in plin de un tren. Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata spre Nușeni. In urma apelului la 112, la fața locului au fost…

- Soferul unui cap-tractor a lovit mai multe autovehicule, dar si anexa unei locuinte si gardul unui alt imobil din zona strada Luica - soseaua Giurgiului, el fiind ranit in urma accidentului. Circulatia tramvaielor liniei 11 este restrictionata pe soseaua Giurgiului, sensul de mers catre strada Zetarilor.

- Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, in municipiul Motru, județul Gorj, dupa ce un taxi care circula cu viteza s-a rasturnat și a lovit trei mașini. Victimele au fost duse la spital, conștiente, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Gorj, in accidentul de la Motru au fost…

- Curtea de Apel Galați a redus la jumatate pedeapsa pentru șoferul din Belarus care, in primavara anului 2017, baut, a condus cu viteza in Galați, la volanul unui tir, lovind doi bicicliști și mai multe mașini in incercarea de a fugi de Poliție. Acesta are de ispașit 7 ani și 4 luni de inchisoare,…