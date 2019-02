Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz a lovit un acoperiș, iar trei calatori au murit și alți 23 au fost raniți. Sunt și persoane in stare grava printre victimele accidentului produs vineri in Canada, la Ottawa. Autobuzul era supraetajat, iar șoferul a lovit acoperișul stației. Cel puțin 11 persoane sunt in stare grava, iar proporția…

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri, pe DN 21 A, in zona localitatii Murgeanca, judetul Ialomita, a avut loc un eveniment rutier grav. "Soferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un atelaj hipo, nesemnalizat. In urma impactului au rezultat trei victime, dintre care doua au fost transportate…

- Accident rutier in zona Colonie din localitatea Petrești, jud Alba pe drumul Sebeș – Șugag. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a lovit o conducta de gaz. In urma impactului la țeava de gaz a izbucnit și un incendiu pentru care a fost necesara intervenția pompierilor. Garda din…

- Un barbat din Alba care conducea un autocar a fost implicat intr-un accident grav petrecut pe DN76 in judetul Hunedoara. Un autoturism a intrat in depasire si a lovit autobuzul, pe contrasens, apoi a fost acrosat alta masina. Soferul autoturismului si o pasagera au fost raniti. Potrivit IPJ Hunedoara,…

- Totul s-a intamplat intre localitatile Gurghiu si Ibanesti din judetul Mures. Soferul unui BMW, un tanar de 23 de ani, se afla in masina alaturi de un prieten in varsta de 20 de ani. Pasagerul transmitea live pe Facebook pentru a le arata prietenilor cum merg cu peste 200 de km/h. Pe…

- Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Aurel Vlaicu din Suceava, in zona Itcani, potrivit News.ro. Potrivit Politiei Judetene Suceava, soferul unui utilaj de deszapezire (sararita) nu a acordat prioritate intr-o intersectie unui autoturism condus de o femeie. In autoturism se mai aflau…

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a intrat pe contrasens lovind frontal un autoturism. In urma impactului, soferita autoturismului a ramas incarcerata in masina, ranile pe care le-a suferit fiind grave. Alte doua persoane, aflate in autoutilitara,…