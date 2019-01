Patru persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat în sensul giratoriu „Conducatorul auto nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu", au precizat si reprezentantii IPJ Brasov. Potrivit ISU Brasov, s-a intervenit pentru descarcerarea unei femei de 24 de ani, ramasa incarcerata in autoturism. „Interventia pentru descarcerare a fost dificila, masina era in doua usi si persoana de sex feminin care a ramas incarcerata era pe bancheta din spate. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

