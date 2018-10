Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic petrecut, marti, in Timis. O masina a fost izbita de un tren la Lugoj, pe drumul Honoriciului. Soferul nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata si a fost surprins de o garnitura care se apropia cu viteza. Trenul a lovit in plin autoturismul in care se aflau patru oameni.…

- La data de 4 octombrie a.c., politisti din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Rast au fost sesizati de catre un barbat de 50 de ani, din Calafat, cu privire la faptul ca, in perioada 1 septembrie – 3 octombrie a.c., ...

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens, intr-o curba, lovind o alta mașina, potrivit Mediafax. Potrivit Politiei Cluj, circulatia rutiera este total intrerupta la aceasta ora pe…

- Sase persoane, intre care doi copii de 2 ani, au ajuns la spital, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, pe un drum din judetul Sibiu, din cauza ca soferul masinii a adormit la volan.

- Cel puțin 43 de oameni au murit și alți 61 au fost raniți, joi dimineața, intr-un atac aerian care a lovit și un microbuz plin cu copii care mergeau la școala, in provincia Saada, din nordul Yemenului, anunța reprezentanta Comitetului International al Crucii Rosii, citata de

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, marti dimineata, in localitatatea Moacsa, din judetul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism cu numere de inmatruculare moldovenesti si un autotren, traficul in zona fiind blocat, scrie