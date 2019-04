Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost înjunghiate de un individ, în cursul unor incidente separate, care au avut loc sâmbata seara și duminica dimineața, în zona de nord a Londrei, a anunțat poliția britanica, precizând ca nu exista indicii ca ar fi vorba de un act terorist, relateaza…

- Un barbat a deschis focul in trafiuc miercuri dupa-amiaza, la Seattle. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite. Atacatorul a deschis focul asupra a doua automobile si a unui autobuz, iar ulterior a provocat o tamponare, in momentul in care a incercat sa fuga intr-o masina furata, potrivit…

- Cel putin opt persoane, printre care cinci copii, au fost impușcate mortal miercuri in urma unui atac armat la o scoala din orasul Suzano din sud-estul Braziliei, au anuntat autoritatile locale, citate de...

- Un suspect a fost reținut de polițiști dupa oribila crima de pe Strada Garii, din Baia Mare. Potrivit polițiștilor, un barbat de 41 de ani ar fi autorul masacrului iar acesta a fost identificat și reținut in cursul zilei de marți. Suspectul a fost de acord sa fie internat in spitalul de psihiatrie pentru…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost depistat si retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat,…

- Comisarul canadian pentru etica va ancheta acuzatiile de presiune exercitata de cabinetul premierului Justin Trudeau asupra fostului ministru al justitiei, al caror scop ar fi fost evitarea unui proces al grupului canadian SNC-Lavalin, implicat intr-un scandal de coruptie in Libia, relateaza AFP. Premierul…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii a patru infractiuni de viol, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au identificat un tanar, in varsta de 20 de ani, banuit de comiterea faptei.Potrivit IPJ Constanta, in perioada 25 decembrie 2017 ndash; 1 februarie 2018, respectiv…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, barbatul de 22 de ani, care duminica dimineata a provocat accidentul rutier in urma caruia doi tineri de 18 ani si-au pierdut viata a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infratiunilor de ucidere din culpa, vatamare…