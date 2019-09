Patru persoane din judetul Constanta au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de procurorii DIICOT ca au obligat o fata minora sa se prostitueze. Cele patru persoane sunt acuzate de trafic de minori, proxenetism, introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cursul acestui an, inculpatul D. A.-R., in varsta de 29 de ani, a recrutat, determinat si exploatat sexual o minora, in varsta de 16 ani, pe raza judetelor Sibiu si Constanta, in vederea obtinerii de foloase materiale. Minora a fost transportata la domiciliul lui…