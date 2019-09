Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 4 morti, printre care un copil, in urma unui incident petrecut in capitala Germaniei vineri noapte. Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a…

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa citata…

- Doi copii si doi adulti au fost raniti marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN14, in afara localitatii Copsa Mica, unde soferul unei masini s-a rasturnat in afara soselei, a anuntat Politia.

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DJ 131, in localitatea brașoveana Apața, de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, care a parasit locul accidentului. „La data de 07 august a.c., in jurul orelor 22.15, un barbat, in varsta…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista", a scris politia pe…

- Un cetațean bulgar a murit și alte doua persoane au fost ranite, intr-un accident produs duminica dimineața in Constanța. Mașina in care se aflau a parasit șoseaua și s-a oprit intr-un copac. Accidentul a avut loc pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, autoturismul in care se aflau cetațenii bulgari…

- Patru copii cu varstele intre 5 si 8 ani, o femeie de 33 de ani si un barbat de 36 de ani au fost raniti dupa ce masina cu care se deplasau a fost lovita de un autoturism patruns pe contrasens.Accidentul a avut loc duminica, putin dupa ora 16.00, cand un barbat de 37 ani, din orașul Solca, in timp ...