Potrivit unui bilant prezentat de Prefectura regiunii Bas-Rhin patru persoane au fost ucise si alte 13 au fost ranite in atentatul care a avut loc marti la ora locala 20:00 in apropierea targului de Craciun de la Strasbourg, sapte dintre acestea aflandu-se in stare grava, scrie Le Figaro.

Autoritatile franceze continua sa il caute activ pe presupusul autor al atacului. Este vorba de Cherif C., in varsta de 29 de ani. Politia a fost implicata intr-un schimb de focuri cu autorul atacului si se presupune ca acesta este ranit. Autoritatile sustin ca individul figureaza in baza de date a…