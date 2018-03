Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 23 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a virat stanga pe o strada din Braila, fara sa acorde prioritate unui autoturism care circula regulamentar, lovindu-l in plin.

- 11 persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce un sofer turc a intrat intr-o depasire neregulamentara. Trei dintre victime sunt minore, ... The post 11 persoane ranite intr-un accident produs in judetul Timis (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, printre care si o minora, în urma unui accident care a avut loc, sâmbata, pe DN 6, în zona localitatii Zagujeni, judetul Caras-Severin.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara in judetul Neamt si in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, un camion si doua autoturisme. Doua dintre victime au fost transportate la spital, una refuzand sa mearga la unitatea medicala. Potrivit reprezentantilor…

- Accident grav intr-o benzinarie din Vaslui, in urma coliziunii a doua mașini, una dintre acestea rasturnandu-se dupa impact la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. Trei persoane aflate in cele doua autoturisme au fost ranite,Pentru persoana incarcerata, unul dintre șoferii…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite grav, miercuri seara, in Constanta, intr-un accident pe trecerea de pietoni. Copilul este resuscitat de medici, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident de circulație s-a produs miercuri, în jurul orei 16.30, pe strada Frunzișului (varianta Zorilor - Manaștur). Accidentul s-a produs pe sensul de urcare spre cartierul Zorilor. Foto: Info Trafic jud. Cluj

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in BAIA MARE in urma cu cateva minute. TREI MASINI facute PRAF. Mai multe PERSOANE RANITE.FOTO Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe pe B-dul Traian intersectie cu strada Matei Basarab a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe DN 7, in comuna valceana Racovita, potrivit IPJ Valcea. In urma coliziunii dintre doua autoturisme au rezultat 6 victime, dintre care una a ramas incarcerata. Dupa extragerea victimei, aceasta a ...

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- ACCIDENT SPECTACULOS la SARASAU langa POLITIE in urma cu cateva minute. Patru PERSOANE RANITE .Trei MASINI facute PRAF Politistii au fost sesizati ca in Sarasau langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu patru victime ranite. Din informatiile…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime și importante pagube materiale, s-a produs ieri, in jurul orei 13:40, pe DN17, in apropiere de pasarela de la Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani din comuna Apahida, in timp ce se deplasa…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Un accident rutier a avut loc duminica, 4 februarie a.c., la ora 8.34, pe DN 64, la Rm. Valcea, str. Raureni, in urma caruia trei persoane au fost ranite. Un bransament de gaz a fost avariat si s-a intervenit pentru remediere. O masina cu numere de Valcea se deplasa pe directia Dragasani-Rm. Valcea.…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Accident extrem de grav provocat de un militar care s-a urcat baut la volan. Doua persoane, dintre care și un angajat ISU, au fost ranite in Ramnicu Valcea dupa ce militarul a lovit din plin un...

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Cel putin 8 persoane au fost ranite si peste o suta de case au fost avariate de cutremurul de 6,4 grade care s-a produs marti in Indonezia, cele mai mare pagube fiind semnalate in insula Java, cea mai populata din arhipelagul indonezian, relateaza EFE. Ranitii, dintre care sase in stare…

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Trei persoane au fost transportate miercuri seara la spital in urma derapajului unui autobuz din localitatea Dragulești, județul Gorj. Autovehiculul a derapat și s-a oprit intr-un șanț din lateralul drumului.

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa.

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2 E85, in zona Crucea Comisoaiei din judetul Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…