- Procurorii din Statele Unite au anuntat marti ca au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schema de evaziune fiscala pentru evitarea platii taxelor in SUA, dezvaluita in urma unei scurgeri masive de informatii, cunoscuta sub denumirea Panama Papers, relateaza Reuters.

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, mai multe perchezitii domiciliiare, intre care si la Cristian Borcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Perchezitiile au loc in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta.

- Fostul patron al Dinamo Bucuresti are noi probleme cu legea. Procurorii antimafia desfasurau, vineri dimineata, 24 de perchezitii in Bucuresti, Braila si Constanta, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. El este banuit ca facea parte dintr-o uriasa...

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus joi sub acuzare doua companii din China si Taiwan si trei persoane, pentru ca au conspirat pentru a fura secrete comerciale de la producatorul american de semiconductori Micron Technology legate de cercetarile si dezvoltarea produselor de stocare…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- O frauda fiscala gigantica la nivel european, cea mai mare de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari. La mijloc sunt 55 de miliarde de euro, anunța agențiile internaționale de presa. Cele mai afectate sunt Germania si Franta.…

- In urma perchezițiilor efectuate, marți, de catre polițiștii clujeni, impreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma autoratului și a complicitații.…

- Mai multe persoane ar putea fi puse sub acuzare pentru asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak, a anuntat luni procurorul general al Slovaciei, Jaromir Ci?nar, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Un tribunal din Bratislava a dispus duminica arestul preventiv in privinta…