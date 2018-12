Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cautiune de doua milioane de lei, dupa ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unitatii de parchet, in dosarul in care e vizat de spalare de bani si evaziune fiscala, au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

- Procurorii DIIOCT efectueaza, vineri, 24 de perchezitii în Bucuresti si în judetele Ilfov, Braila si Constanta pentru destructurarea unei grupari specializate în savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile…

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus joi sub acuzare doua companii din China si Taiwan si trei persoane, pentru ca au conspirat pentru a fura secrete comerciale de la producatorul american de semiconductori Micron Technology legate de cercetarile si dezvoltarea produselor de stocare…

- Aproximativ 2.000 de migranti au inceput o calatorie spre SUA din San Salvador, capitala El Salvador, desi presedintele american, Donald Trump, a facut presiuni pentru a opri valul de persoane care se indreapta spre Statele Unite, scrie Reuters.Migrantii au plecat in doua grupuri, inclusiv…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Polițiști ai Inspectoratului de Poliției Județean Argeș efectueaza, in aceasta dimineata, 2 percheziții la sediul unei societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 2.700.000 de lei, prin evaziune fiscala cu autoturisme second-hand din Belgia. ...

- Mai multe persoane ar putea fi puse sub acuzare pentru asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak, a anuntat luni procurorul general al Slovaciei, Jaromir Ci?nar, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Un tribunal din Bratislava a dispus duminica arestul preventiv in privinta…

- Procurorul statului Kosovo a pus, vineri, sub acuzare 12 persoane, inclusiv oficiali ai guvernului, pentru fraudarea pensiilor, pentru ca au inregistrat in mod fals mii de persoane ca veterani de razboi care au primit astfel milioane de euro beneficii de la stat, relateaza Reuters.