- Busculada sfarsita cu lovituri de cutit la ceremonia funerara organizata la Los Angeles pentru cantaretul Nipsey Hussle, impuscat mortal in fata magazinului sau din sudul metropolei. Cel putin 12 persoane au fost ranite, doua dintre ele in stare critica. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru a…

- Momente de coșmar la ceea ce se presupunea a fi un moment solemn in memoria rapperului american Nipsey Hussle. Artistul a fost ucis in plina strada, duminica, iar mai mulți oameni s-au strans la priveghi, pentru a-și lua „adio”.

- Suspectul in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle a fost identificat de politia din Los Angeles, conform anuntului facut de reprezentanti ai autoritatilor. Luni seara, mai multe persoane au fost ranite la priveghiul improvizat la Los Angeles, scrie news.ro.LAPD a anuntat luni noapte ca…

- Nipsey Hussle a fost una dintre cele trei persoane impuscate. Incidentul s-a petrecut la ora locala 15.20 (noaptea duminica spre luni in Romania, ora 01.20), in fata magazinului Marathon Clothing, pe care acesta abia il deschisese. Celelalte doua persoane impuscate se afla in stare critica, insa…

- "Avionul a facut drum intors si a aterizat fara probleme la Orlando", a informat FAA. Niciun pasager nu se afla la bordul aparatului care se indrepta spre Victorville, in California, pentru a fi parcat. La 13 martie, FAA a blocat la sol intreaga flota de 737 MAX dupa doua accidente…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in nordul Californiei au provocat decesul unei persoane, in timp ce 2.000 de locuinte au fost inundate si zeci de mii de persoane au fost evacuate dupa iesirea din matca a unui rau, relateaza vineri EFE. Guvernatorul statului California,…

- Un rau a iesit din matca in urma precipitatiilor abundente si a inundat, miercuri, peste 2.000 de locuinte si sedii ale unor firme din nordul Californiei, intr-o regiune faimoasa pentru podgoriile sale, iar locuitorii unui oras au ramas complet izolati din cauza nivelului crescut al apelor revarsate,…

- Autoritațile din Florida sunt in alerta maxima. Mai mulți oameni, care au fost luați ostatici, au fost impușcați in sediul unei banci SunTrust Bank in Sebring, Florida, anunța un reprezentant al poliției locale, Don Elwell.