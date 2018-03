Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Trei persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc, in urma a trei perchezitii efectuate in Bucuresti si Calarasi. Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT Calarasi, au efectuat…

- Sambata, la Targu Mures, este organizat un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate aproximativ 40.000 de persoane. Organizatorii, Consiliul National Secuiesc (CNS), vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea...

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Un roman a fost reținut in Londra și a fost acuzat de infracțiuni de sclavie moderna. Polițiștii au descoperit ca peste 50 de persoane erau exploatate de catre acesta. 23 de persoane au fost gasite locuind intr-o casa, inghesuiți, inclusiv șase femei și doi copii. Zece persoane au fost preluate…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Epava avionului care s-a prabusit duminica in Iran, avind la bord 66 de persoane, a fost gasita in centrul tarii, au relatat media de stat iraniene, informatie neconfirmata insa de aviatia civila iraniana, transmite luni Reuters. Avionul ATR-72 al companiei Aseman Airlines care asigura legatura intre…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor,…

- Peste o mie de persoane l-au condus, sambata, pe ultimul drum pe senatorul Verestoy Attila, care a fost inmormantat in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, printre acestia numarandu-se parlamentari ai UDMR, ai partidelor romanesti, precum si invitati din Ungaria.

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres.Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane,…

- Un membru al Fortelor de autoaparare "a murit dupa ce a fost luat de o avalansa" in timp ce participa la un antrenament, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Japonia. Putin mai devreme, un reprezentant al serviciilor de urgente a anuntat decesul unui barbat de 49…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Fortele de ordine si ofiterii serviciilor de informatii au retinut aproximativ 3.700 de persoane in timpul protestelor, a declarat Sadeghi, citat de site-ul oficial al Parlamentului iranian, icana.ir.Astfel, parlamentarul sustine ca numarul persoanelor arestate este cu mult mai mare fata…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Cel puțin 29 de oameni au murit, iar alți zeci au fost raniți in Madagascar, din cauza Ciclonului Ava. Vantul care atinge la rafala aproape 200 de kilometri pe ora a facut prapad in estul țarii. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor, au precizat…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sâmbata, în vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana. Cel puțin opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters. Știre în curs de actualizare

- Șase persoane care fac parte din gruparea neonazista „Acțiunea Naționala” au fost arestați, in Marea Britanie, sub suspiciunea de terorism. Ofițeri ai Unitații Antiterorism au efectuat raiduri la o serie de locuințe din Cambridge, Banbury, Wolverhampton, Leicester și Stockport, intr-o operațiune coordonata,…

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie". Ei…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua persoane au fost ucise in cursul unor confruntari in orasul iranian Dorud (vest), sambata seara, a declarat viceguvernatorul provinciei Lorestan la televiziunea de stat, relateaza duminica AFP si Reuters. 'A avut loc o manifestatie sambata seara si unele persoane au iesit pe strazi…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de pietoni, vineri la Moscova, trei persoane fiind ranite, anunta Reuters, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc in apropierea statiei de metrou Shodnenskaya, din nord-vestul capitalei ruse, cand o masina a lovit autobuzul, care a intrat in grupul de pietoni,…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Potrivit The Guardian, un incendiu a izbucnit, sambata dimineața, la Gradina Zoologica din Londra, fiind inchisa temporar. Mai mulți angajați au fost raniți, unul dintre acesștia a ajuns la spital, iar alți opt au primit ingrijiri la fața locului. Conform sursei citate, un porc furnicar a…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters.

- Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de Teheran, la ora locala 23:28. Seismul s-a produs la o adancime de 7 kilometri. Ulterior, magnitudinea seismului a fost evaluata la 5,0. Cutremurul de pamant s-a simtit si in cateva orase iraniene din nordul…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, pe insula Java din Indonezia, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5. Totodata, mai multe persoane au fost ranite și peste 100 de cladiri au fost avariate din cauza seismului, relateaza Reuters. Cutremurul puternic a avut o magnitudine de 6,5 și a fost…