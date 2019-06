Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane care igienizau râul Aries, în zona barajului Mihoiesti, au fost salvate, vineri, 28 iunie, de pompierii militari din Cîmpeni, dupa ce barca în care se aflau s-a spart. Nicio persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din cei opt, sase sunt angajati…

- Pompierii militari au evacuat preventiv 104 de persoane, iar alte 48 surprinse de viituri au fost salvate in ultimele 24 de ore, iar avertizarea timpurie prin sistemul Ro-Alert si adoptarea masurilor de autoprotectie de catre populatie au facut ca evenimentele sa nu se soldeze cu victime, scrie Agerpres.…

- Pompierii militari au evacuat preventiv 104 de persoane, iar alte 48 surprinse de viituri au fost salvate in ultimele 24 de ore, iar avertizarea timpurie prin sistemul Ro-Alert si adoptarea masurilor de autoprotectie de catre populatie au facut ca evenimentele sa nu se soldeze cu victime. "Interventiile…

- Mai multe persoane au fost salvate din locuințe inundate sau din mașini surprinse de viituri, in noaptea de duminica spre luni, de pompierii din județul Mehedinți. De asemenea, trei podețe au fost luate de ape, iar o cale ferata este blocata, din cauza macazurilor inundate, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Pompierii, politistii si jandarmii au salvat opt persoane din calea viiturilor si au evacuat alte 263 de persoane, in ultimele 24 de ore, in judetele Arges, Arad, Bihor, Botosani, Buzau si Timis, informeaza Ministerul Afacerilor Interne.

- Zeci de locuințe sunt afectate de viitura, joi, in cinci localitați din județul Timiș. Pompierii au reușit sa salveze patru persoane varstnice izolate in locuințele inundate, folosind bacile, potrivit ISU Timiș. Potrivit autoritaților, dupa precipitațiilor abundente cazute in ultima perioada și creșterile…