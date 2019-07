Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 iunie 2019, in ziua praznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, IPS Andrei și Preasfințitul Parinte Nicanor, Episcopul ortodox al Banatului Sarbesc, s-au aflat in mijlocul comunitații din Cașeiu, prilej cu care au binecuvantat noua capela mortuara din sat. De la ora 16:00, ierarhii, inconjurați…

- Astazi, in ziua sarbatorii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, 29 iunie 2019, ierarhii din Mitropolia Dunarii si a Dobrogei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica.ro: Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Targovistei si exarh patriarhal, va sluji la Manastirea…

- In fiecare an, la 29 iunie, Administratia Nationala a Penitenciarelor sarbatoreste „Ziua lucratorilor din penitenciarele din Romania”, sub patronajul spiritual al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii sistemului. In perspectiva sarbatoririi zilei de 29 iunie, Penitenciarul Gherla a organizat…

- Acestia sunt celebrati in aceeasi zi, 29 iunie, deoarece amandoi s-au savarsit la Roma, din porunca imparatului de atunci, Nero, ca martiri pentru crestinism. Daca Petru a murit fiind rastignit cu capul in jos, lui Pavel i s-a taiat capul. Moastele acestora au fost puse si pastrate impreuna, iar ziua…

- Prima editie a festivalului folcloric „Ciuperceni- plai de cantec si de dor” va incepe astazi, la orele 16.00. Manifestarea este prilejuita de sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel si este organizata de Consiliul local si Caminul cultural Ciu...

- Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului. În 2019, postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel are loc în perioada 22 - 28 iunie.

- Violeta Stoica Unul dintre cele mai frumoase și vechi monumente de arhitectura bisericeasca din municipiul Ploiești – Biserica Domneasca – va implini in aceasta luna venerabila varsta de 380 de ani! Sambata, 29 iunie, va avea loc o sarbatoare dubla pentru acest lacaș de cult, care poarta hramul Sfinților…