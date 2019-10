Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 ani, din judetul Iasi, aflat intr-o stare extrem de grava, a primit, duminica noaptea, o inima noua in urma celui de-al cincilea transplant de cord din acest an din tara, realizat la Institutul de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures de o echipa…

- Medicii de la Spitalul C.I. Parhon din Iasi au realizat al 13-lea transplant renal din acest an. Un barbat de 38 de ani a primit sansa la o viata mai buna chiar de la mama lui. In zona Moldovei, pe listele de așteptare pentru un transplant de rinichi sunt peste 500 de persoane, anunța MEDIAFAX.Un…

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie.

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie.

- Tudorel Toader a fost internat de urgența, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Potrivit unor surse locale, Tudorel Toader a ajuns la spital dupa ce s-a simțit rau, iar una din variante, neconfirmate de medici, care nu au dat oficial date despre bolnav, ar fi o…

- „In zilele de 03, 10, 24 și 31 august a.c., in intervalul orar 15.00 – 19.00, personalul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „CRISANA” al judetului Bihor va fi prezent in incinta Centrului Comercial Lotus Center Oradea, pentru a oferi persoanelor…

- Un candidat la Facultatea de Medicina din Oradea a fost scos din sala de examen dupa ce a recepționat un mesaj RO-ALERT. Candidatul susținea vineri examenul iar telefonul sau a recepționat alerta de test a Departamentului pentru Situații de Urgența. Candidatul la Facultatea de Medicina și Farmacie din…