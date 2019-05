Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron vrea sa aiba o întrevedere cu maresalul Khalifa Haftar pentru a discuta situația din Libia și a îl îndemna sa reia discuțiile pentru pace, a declarat marți ministrul francez de Externe, relateaza site-ul cotidianului New York Times citat de Mediafax.Macron…

- Patru nave comerciale, inclusiv doua petroliere saudite, au fost vizate de actiuni de sabotaj in apropierea portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite, a anuntat un Ministerul de Externe de la Abu Dhabi, care a precizat ca nu s-au inregistrat victime, relateaza postul CNBC.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au retinut, timp de o saptamana, un vapor militar din Qatar care a intrat in apele lor teritoriale, in contextul in care cele doua tari se afla intr-o criza diplomatica de doi ani, au declarat luni surse oficiale pentru AFP, potrivit news.ro.Citește și: Toți romanii…

- Italia a cerut Uniunii Europene un plan de actiune pentru noul aflux de imigranti din Libia, in contextul conflictului din aceasta tara, a declarat joi ministrul italian de Externe, Enzo Moavero, citat de publicatia EUObserver potrivit mediafax Enzo Moavero a facut acest anunt dupa intalnirea…

- Cei trei marinari români rapiți pe 3 martie 2019, de pe o nava aflata în largul apelor statului Togo, au fost eliberați si vor fi repatriați în zilele urmatoare, a anuntat Ministerul de Externe.

- Forțele aliate armatei din estul Libiei au preluat joi un punct de control situat la vest de Tripoli, au aratat un rezident și un film, parte dintr-o ofensiva asupra capitalei libiene, unde se afla guvernul recunoscut pe plan internațional, relateaza Mediafax citând Reuters. Forțele au ajuns…

- Iordania a cerut joi eliberarea a 30 de cetateni ai sai detinuti de mai multe luni in Siria si l-a convocat in acest scop pe insarcinatul cu afaceri sirian, a anuntat Ministerul iordanian de Externe, citat de AFP, potrivit Agerpres. Insarcinatul cu afaceri sirian in Iordania, Aymen Allouch,…