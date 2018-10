Patru olandezi, victime într-un grav accident rutier petrecut ieri la Breaza V. Stoica Trei autoturisme au fost implicate, ieri dupa-amiaza, intr-unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute in ultima vreme pe DN1, in județul Prahova, patru dintre cele opt victime fiind cetațeni olandezi. Doi morți și șase raniți – dintre care doi cetațeni straini in stop cardio-respirator – au fost victime ale accidentului de la intrarea in orașul Breaza. Un barbat de 39 de ani și o femeie de 46 de ani au decedat ca urmare a impactului dintre cele trei autoturisme, alte șase persoane (cu varste cuprinse intre 20 de ani și 51 de ani) suferind traumatisme la membrele inferioare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

