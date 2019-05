Patru oameni la spital, in urma unui accident cu un microbuz

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a fost implicat, sambata dimineata, intr un accident, pe str. Unirii din municipiul Targu Jiu, produs prin impact cu un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate, patru persoane ranite necesitand ingrijiri medicale si fiind transportate la spital, informeaza…

- Echipaje de la ambulanta si politie au ajuns, miercuri in jurul pranzului, pe DN28A Pascani-Motca, in judetul Iasi, dupa ce au fost anuntati despre producerea unui accident in care au fost implicate o masina si doua autoutilitare. Coliziunea s-a produs pe raza localitatii Gastesti si, din cate au anuntat…

- Un microbuz in care se aflau 20 de persoane a fost implicat intr-un accident, sambata dimineata pe DN1. Din primele informatii, soferul ar fi pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un parapet de pe marginea drumului.

- Impactul rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz si care a trimis pe mana cadrelor medicale trei persoane a avut loc in zona localitatii Zimandcuz, din judetul Arad. Mai exact pe DN79 (E671) Arad – Chisineu-Cris, destinatie catre care s-au indreptat de urgenta echipajele de prim-ajutor,…

- Coliziunea dintre un tir si un microbuz a facut ca autovehiculul destinat transportului de persoane sa se rastoarne pe carosabil. Accidentul a avut loc luni in jurul pranzului, pe Autostrada A3 Gilau-Turda si a trimis pe mana medicilor cinci oameni aflati in microbuz, din cate s-a transmis dinspre Centrul…