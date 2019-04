Patru noi hoteluri, proiectate de Cumulus, vor rasari in Capitala pana in primavara lui 2020, printr-o investitie de 50 mil. euro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa frigul si intunericul iernii, primavara redeschide sufletele oamenilor pentru a le umple cu miresme, culori, stralucire si veselie. Mai verde, mai colorata si mai plina de viata. Asa arata Capitala, dar si intreaga tara, in aceste zile de primavara.

- O companie va dona aproape jumatate de milion de euro pentru construcția unui heliport pe acoperișul Spitalului Marie Curie din Capitala. Se vorbește despre o astfel de investiție de acum patru ani, cand doi copii au murit pentru ca nu au putut fi aduși mai repede la spital.

- Vremea in Bucuresti luni, 18 martie, anunta cu siguranta instalarea primaverii. Locuitorii au avut de asteptat dar, in sfarsit, vor avea parte de mult soare si temperaturi care se vor ridica pana la 24... 25 de grade Celsius.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala de duminica pana luni seara, precizand ca vremea se va menține in continuare deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu valori termice de 18-21 grade Celsius, chiar daca luni temperaturile vor scadea ușor.Citește și: Dosarul Tel Drum,…

- Primavara incepe cu slavirea martisorului. Festivalul dedicat acestui simbol national a debutat aseara la Palatul National "Nicolae Sulac" din Capitala cu un concert de exceptie care a reunit zeci de interpreti renumiti.

- Cateva zeci de persoane, majoritatea venite din Iași, au manifestat, vineri dimineața, in Piața Victoriei din Capitala, in fața Guvernului, pentru construcția autostrazilor A8 Targu Mureș Iași și A7 Ploiești-Buzau-Bacau-Siret, scrie HotNews. Protestul a fost organizat de trei asociații din Moldova care…

- Falsul chirurg italian avea parafa eliberata de Direcția de Sanatate Publica, insa pentru a putea profesa mai avea nevoie de inca doua documente - drept de libera practica de la Colegiul Medicilor și aviz de buna practica eliberat de Ministerul Sanatații - pe care acesta nu le avea, iar angajatorul…

- Timișoara, 5 februarie 2019 – E-Distribuție Banat a inceput un proiect in valoare de 10 milioane de euro pentru construcția unei stații de transformare noi la Dumbravița, in nordul municipiului Timișoara, pentru a imbunatați calitatea serviciului de distribuție și siguranța in alimentarea cu energie…