Patru noi emisiuni de titluri de stat lansate pe 2 aprilie

Titlurile au scadente la 1, 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% si, respectiv, 5%. " Alternativa de economisire a Ministerului Finantelor Publice se bucura de un interes crescut al romanilor, astfel ca, pana in prezent, peste 20 de mii de romani au investit in titluri de stat mai mult de 1,2 miliarde de lei", precizeaza MFP intr-un comunicat de presa.



Titlurile de stat pot fi cumparate in perioada 2 - 22 aprilie 2019 de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului, in perioada 2 - 19 aprilie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana…