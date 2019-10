Patru morți și trei răniți după un atac armat în Brooklyn! Un atac armat deosebit de violent comis in urma cu puțin timp a dus la decesul a patru persoane și ranirea a inca trei. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții (mai exact, la ora locala 07.06) pe Utica Avenue din cartierul new-yorkez Brooklyn, a informat CNN. Deocamdata nu se cunoaște identitatea atacatorului și nici motivul. Niciunul dintre cei raniți nu risca sa-și piarda viața. Un barbat a fost impușcat in mana, iar un alt barbat și o femeie au fost nimeriți de gloanțe la bnivelul picioarelor. Post-ul Patru morți și trei raniți dupa un atac armat in Brooklyn! apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

