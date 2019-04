Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii care a condus atacurile odioase din Sri Lanka era cunoscut de membrii comunitații musulmane cu tendințe clare extremiste, iar comunitatea a alertat autoritațile in urma cu trei ani. Acestea nu au luat insa nici un fel de masura. ”Era un singuratic/ A radicalizat copii” a spus un oficial…

- Autoritatile din Las Vegas au decis sa incredinteze construirea unui tunel subteran pentru vehicule de mare viteza unei companii detinute de miliardarul sud-african Elon Musk. Excentricul miliardar, fondatorul Tesla, doreşte ca acest proiect să devină operaţional "până…

- Tragedie de proporții in capitala comerciala Nigeriei, Lagos, unde o școala primara s-a prabușit, sub daramaturi aflandu-se un numar de 100 de copii. Autoritațile sunt in stare de alerta, momentan neștiindu-se cate persoane sunt decedate. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Potrivit…

- Suferind de o puternica inflație, Turcia a intrat în recesiune, pentru prima oara din 2009, o veste proasta pentru putere, cu trei saptamâni înainte de alegerile locale, scrie AFP.Produsul Intern Brut (PIB) s-a contractat cu 3% în trimestrul IV 2018, în cifre anualizate,…

- Avionul unei companii aeriene din Etiopia, care transporta 149 de pasageri și opt membri ai echipajului, s-a prabușit astazi, in timpul zborului spre Kenya. Toti cei aflati la bord au murit, a anunțat un purtator de cuvant al companiei aeriene pentru televiziunea de stat din Ethiopia, scrie BBC News.…

- Vantul puternic afecteaza activitatea pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam, in aceasta dimineața. Din aceasta cauza, zeci de curse care urmau sa decoleze astazi au fost anulate sau au suferit intarzieri. Institutul National de Meteorologie din Olanda a atentionat ca rafalele de vant din largul coastelor…

- Nu este clar inca de ce s-a prabusit cladirea din districtul Kartal. Mai multi politisti, pompieri si ambulante au ajuns la fata locului. Echipajele de urgenta incearca sa ajunga la cei aflati sub daramaturi, a relatat NTV.

- Cel puțin trei oameni au murit și alți 172 au fost raniți in urma unei tornade produse in capitala Cubei, Havana. Vantul a batut cu peste 100 de kilometri pe ora, iar tornada a facut ravagii in Havana. Aceasta este prima tornada produsa in capitala cubaneza in ultimele decenii. Mai mulți copaci au fost…