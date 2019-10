Patru morți şi 17 dispăruți în urma taifunului Hagibis în Japonia Patru persoane au murit și alte 17 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia în ultimele decenii, paralizând Tokyo, provocând revarsarea râurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni înainte de a se îndrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.



Taifunul Hagibis era așteptat sa se îdrepte spre mare duminica seara, dupa ce s-a abatut pe coasta de nord-est și pe insula nordica Hokkaido. Patru oameni au murit în prefecturile Chiba, Gunma, Kanagawa și Fukushima din jurul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

