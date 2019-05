Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin a fost inchisa dupa identificarea bacteriei Acinetobacter. Patru pacienti au murit in urma unor infectii nosocomiale, se precizeaza intr-un comunicat al...

- Patru pacienti internati la finalul lunii aprilie in sectia de Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta din Turnu Severin si infectati cu Acinetobacter au murit, a anuntat luni, 6 mai, Ministerul Sanatatii, precizand ca informarea a venit de la Directia de Sanatate Publica…

- Direcția de Sanatate Publica Mehedinți a anuntat ca, in secția ATI a Spitalului Judetean de Urgența Drobeta Turnu Severin, la finalul lunii aprilie 2019 au fost inregistrate 4 cazuri de infecții nosocomiale cu Acinetobacter, unul dintre acestea fiind purtator la ...

- O situatie ajunsa la inceputul acestei saptamani in atentia Ministerului Sanatatii a fost comunicata opiniei publice. Patru oameni si-au pierdut viata la Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin. Este vorba despre o noua situatie in care reapar in discutie infectiile nosocomiale. Comunicatul…

- ”Informațiile privind numarul pacienților decedați, infectați cu bacterii la Institutul Marius Nasta arata de ce este nevoie de construirea spitalelor regionale”, susține europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte al PNL pe probleme de sanatate. ”Faptul ca inclusiv managerul Institutului…

- Directia de Sanatate Publica Mehedinti anunta ca s-au inregistrat in ultima saptamana un numar de 1.554 de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumopatii), cu 25,3% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (2080) si cu 5,3% mai mare comparativ…

- Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin a inregistrat 3 decese, prin infectii acute respiratorii severe, anunta Directia de Sanatate Publica Mehedinti. Este vorba de trei persoane din judetul Mehedinti.

- Inca o pacienta internata la Institutul "Marius Nasta" a murit. E vorba de o femeie de 40 de ani, infectata cu o bacterie periculoasa. De altfel, ieri, Direcția de Sanatate Publica a decis ca la Institutul Marius Nasta sa nu se mai faca operații.