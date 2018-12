Patru morţi într-un incendiu produs într-un bloc turn de locuinţe sociale Bilantul a crescut la patru morti vineri, in urma mortii unei persoane din cauza ranilor, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit unei surse apropiate anchetei, scrie news.ro. O femeie in varsta de 20 de ani si doua fete - una in varsta de trei ani, iar cealalta in varsta de "cinci pana la sapte ani" - au fost gasite moarte joi seara de catre pompieri. Incendiul a izbucnit catre ora locala 21.30 (22.30, ora Romaniei) intr-un apartament de 100 de metri patrati, la primul etaj al imobilului cu 18 etaje, situat in centrul prefecturii Seine-Saint-Denis, la periferia Parisului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

