Patru morți într-un cutremur din Filipine Cel puțin patru persoane au fost ucise și noua au fost ranite sâmbata, când doua cutremure au lovit insulele filipineze din nord, a anunțat poliția conform AFP.

Cutremurele au avut loc la câteva ore, unul de celalalt, în provincia Batanes, un grup de insule mici situate în largul Luzon, cea mai mare insula din Filipine.



Mass-media filipineza a prezentat imagini ale cladirilor prabușite și ale drumurilor deteriorate.

Cele doua cutremure succesive au avut magnitudine de 5.4 și 5.9, potrivit Institutului Geofizic USGS. Nu au dat naștere unui avertisment… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

