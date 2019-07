Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar trei sunt incarcerate dupa ce doua mașini si un TIR s-au ciocnit intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita, s-a produs…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt in ambele sensuri pe DN 2 Focsani – Adjud, intre localitatile Tisita si Marasesti, judetul Vrancea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren s-a rasturnat pe suprafata carosabila, fara…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Un motociclist a fost grav ranit, in urma cu puțin timp, in impactul cu o masina, la iesirea din localitatea 23 August catre Tuzla, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72, in localitatea Mija, judetul Dambovita, s a produs o coliziune frontala intre un autoturism si o cisterna fara incarcatura, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Potrivit Infotrafic, impactul a dus la ranirea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 49, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…