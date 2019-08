Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane ar fi murit și ar fi fost ranite in urma unui atac armat desașurat in Dayton, Ohio, au informat duminica autoritațile americane, adaugand ca investigheaza incidentul, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua…

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Suparat ca rudele unei persoane decedate au chemat un alt preot, din satul vecin, pentru a oficia ceremonia de inmormantare, preotul Ion Zicu a luat la bataie familia mortului. Incidentul a avut loc in data de 18 iulie, relateaza publika.md. Primarul localitatii a povestit ca parintele a venit la inmormantare…

- Postul de televiziune "112 Ukraine" a fost atacat, in noaptea de 13 iulie, la Kiev, cu lansatoare de grenade, Politia calificand incidentul drept un act terorist, potrivit site-ului 112.ua.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "Incidentul…

- Un barbat care a fost dat afara de la locul de munca pe care il avea la o reprezentanța auto din nordul Californiei a omorat doi angajați, dupa care s-a sinucis. Incidentul a avut loc marți. Poliția a fost chemata de urgența la sediul unei reprezentanței auto, unde a fost gasit un barbat mort. In urma…

- Petrecerea aniversara a unei adolescente de 16 ani s-a transformat intr-un coșmar. Fata, impreuna cu mai mulți tineri au vrut sa faca fotografii in apropiere de vila din Mamaia Sat, in care erau cazați , dar, din greseala, au intrat pe o proprietate privata. S-au trezit cu un barbat, despre care…

- Un batran britanic, in varsta de 80 de ani, mergea cu soția sa pe o strada din estul Londrei cand a „indraznit” sa-i atraga atenția unui șofer sa circule cu o viteza mai mica. Incidentul a avut loc pe 21 aprilie. Batranul a plecat, dar șoferul a oprit mașina și l-a atacat din spate, chiar in fața soției…

- Pedepse mai dure pentru doi locuitori ai Capitalei, ambii recunoscuti vinovati de viol. Potrivit procurorilor, in primul caz, acuzatul de 31 de ani din comuna Truseni a violat timp de doua zile o femeie de 42 de ani.