Patru minori de la un centru de delicvenți, internați după ce au consumat etnobotanice Ancheta la un centru pentru delicventi minori din Ghimbav, judetul Brasov. Patru copii au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu etnobotanice. Cel mai mic are 15 ani. Adolescentii ar fi fumat o tigara aruncata din afara, peste gardul centrului, apoi li s-a facut rau. Medicii au reusit sa-i salveze. Incidentul s-a produs luni dupa-amiaza. Un angajat al centrului a sunat la 112, in jurul orei 16. La fata locului au fost trimise trei echipaje ale Ambulantei Brasov. Patru dintre cei 11 copii internati acolo, trei baieti si o fata, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cel mai mic are 15 ani.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenții internați intr-un centru de plasament din Ghimbav au fumat etnobotanice, iar patru dintre ei au ajuns la spital. Din primele cercetari, o persoana le-a aruncat peste gard o țigara din care au fumat mai mulți tineri. Patru adolescenti cu varste intre 15 si 18 ani au ajuns la spital dupa…

- Un baietel in varsta de 4 ani, a ajuns de urgența la spital, duminica, dupa ce s-a ranit grav la fata in tija unui echipament de joaca, intr-un parc din Ghimbav, judetul Brasov. Baietelul se afla la locul de joaca impreuna cu tatal si fratele lui de 6 luni. El se plimba cu bicicleta pe langa o invartitoare…

- Un planor a aterizat forțat, vineri, intr-un lan de porumb din județul Brașov. Aparatul era pilotat de o femeie, care nu a fost ranita, anunța reprezentanții IPJ Brașov, anunța MEDIAFAX.Incidentul s-a produs vineri, in județul Brașov. Un planor care plecase de la Sanpetru a aterizat forțat…

- UPDATE: Potrivit polițiștilor accidentul s-a produs intre un autoturism și o autoutilitara, șoferul mașinii fiind sub infulența alcoolului. „Pe DN 1 la km 177 + 900 m, sens de mers Codlea spre Ghimbav, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. In urma impactului a rezultat o victima,…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN1, la ieșire din Ghimbav spre Codlea. Din primele informații o persoana este ranita, insa este conștienta. In accident sunt implicate doua mașini, intre care un autoturism inmatriculat in Braila. La locul evenimentului intervine un echipaj SAJ…

- Copii din patru țari au ecologizat dealurile din vecinatatea Sanctuarului «Libearty» Zarnești. Alaturi le-au fost și profesorii implicați in proiect, dar și reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni care le-au pregatit un tur special in sanctuarul de urși, dar și o prezentare surpriza. La proiect…

- O femeie a ajuns la spital, marți seara, dupa ce a cazut intr-un autobuz RATBV și s-a ranit. Șoferul unui autobuz a franat la trecerea de pietoni semaforizata de pe strada Harmanului din municipiul Brașov (zona CEC), iar din pricina manevrei bruște, femeia s-a dezechilibrat, a cazut in autobuz și s-a…