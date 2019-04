Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetațeni americani, inclusiv trei militari și un contractor civil, au decedat în urma exploziei unui vehicul-capcana în apropierea bazei aeriene Bagram din Afganistan, au anunțat luni autoritațile NATO și SUA, informeaza Mediafax citând site-ului cotidianului The Boston Globe.…

- Sase persoane de origine romana au fost ranite duminica dimineata, in provincia belgiana Brabantul Flamand, dupa ce minibuzul cu care se intorceau din Marea Britanie a fost lovit de un Audi al carui sofer a adormit la volan, relateaza sudinfo.be citat de Agerpres.roAccidentul a avut loc duminica dimineata…

- Parlamentul german a prelungit cu inca un an mandatul misiunii sale militare in Afganistan, autorizand ca prima desfasurare majora de forte post-belica sa continue pana la 31 martie 2020, transmite dpa. Acordul parlamentului prevede ca armata germana (Bundeswehr) va putea desfasura pana…

- O femeie despre care se crede ca era sotia unui militant islamic a detonat un dispozitiv exploziv in timpul unui raid la locuinta sa din provincia indoneziana Sumatra de Nord, pierzandu-si viata in explozie, impreuna cu copilul ei, a anuntat miercuri politia, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de...

- Militari din Fortele terestre ale SUA vor sosi împreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana &"Mihail Kogalniceanu&" din judetul Constanta, în cadrul Operatiunii Atlantic Resolve, noteaza Realitateadeconstanta.net.

- Europarlamentarul Eva Joly si-a exprimat sustinerea fata de Laura Codruta Kovesi, mentionand ca nu crede informatiile furnizate despre fosta sefa a DNA. „Sunt mandra de faptul ca se afla aici in ciuda groaznicei campanii pe care propiul guvern a lasat-o impotriva ei, noi nu credem ce se spune, ca…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de...