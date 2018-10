Patru militari americani au fost raniti marti in Norvegia, intr-un accident in care au fost implicate patru vehicule, transmite Reuters. Trei vehicule au intrat in coliziune, iar al patrulea a derapat si s-a rasturnat in urma incercarii de a evita ciocnirea.



Unul dintre raniti a fost externat rapid, dupa ce a primit ingrijiri medicale, dar ceilalti trei sunt in continuare spitalizati, in stare stabila, a anuntat Centrul Comun de Informatii al fortelor armate ale SUA. Cu totii faceau parte dintr-o companie mixta de transporturi stationata la Baumholder, in Germania.



