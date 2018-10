Stiri pe aceeasi tema

- Patru militari americani au fost raniti marti in Norvegia, intr-un accident in care au fost implicate patru vehicule, transmite Reuters. Trei vehicule au intrat in coliziune, iar al patrulea a derapat si s-a rasturnat in urma incercarii de a evita ciocnirea. Unul dintre raniti a fost externat…

- Accident rutier tragic pe o sosea din Ciuvașia, Rusia. 13 oameni au murit, iar sapte au fost raniti dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.Patru dintre victime au fost internate in stare grava.

- Portavionul USS Harry S. Truman va participa, in cursul lunii octombrie, la cel mai amplu exercitiu militar organizat de NATO dupa incheierea Razboiului Rece, a anuntat marti, la Bruxelles, amiralul american James Foggo, transmite dpa. ''Fortele navale ale SUA demonstreaza aceasta capacitate…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma unei coliziuni in care a fost implicata o autocisterna cu combustibil, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, informeaza...

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier grav pe DN 2.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 E85 Focsani Adjud, la kilometrul 210 500 de metri, in zona localitatii Haret judetul Vrancea , a avut loc o coliziune frontala intre…

- Fortele armate germane intentioneaza sa contribuie cu circa 8.000 de militari, 100 de tancuri si peste 2.000 de vehicule la ceea ce ar putea fi cel mai mare exercitiu al NATO de la sfarsitul Razboiului Rece, relateaza DPA. Contributia Germaniei va fi printre cele mai mari la exercitiile…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Cativa turisti straini au fost raniti dupa ce un tren a intrat in partea din spate a unui alt tren, in apropiere de ruinele incase de la Machu Picchu in Peru, a anuntat un oficial al Politiei locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.