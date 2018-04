Stiri pe aceeasi tema

- Saracie lucie pentru milioane de copii din Marea Britanie. Profesorii din școli trag un semnal de alarma: patru milioane de copii abia au ce manca acasa, iar o jumatate de milion - nici macar atat.

- Pentru mulți copii ora de baie nu este activitatea preferata, iar mulți parinți ii conving sa stea cuminți cu ajutorul jucariilor. Doar ca acestea sunt adevarați magneți pentru bacterii și care risca sa-i imbolnaveasca pe cei mici.

- Copiii din Franța vor incepe școala la varsta de trei ani, in loc de șase, in urma noilor reforme anunțate de președintele Emmanuel Macron, informeaza BBC News.Schimbarea va face ca Franța sa aiba una dintre cele mai scazute varste de școlarizare obligatorii in Europa.

- La fix 40 de kilometri distanța de municipiul Botoșani se afla comuna Cordareni. Undeva dincolo de Dorohoi, drumul cu mașina este unul anevoios, nu din cauza a cine știe ce obstacole, ci doar a gropilor care fac distanța pana acolo sa fie parcursa in mai bine de o ora.

- La inceputul acestei saptamani, la Primaria Hidiselu de Sus a fost semnat contractul de lucrari in valoare de 3.752.399,53 lei, prin care se vor moderniza 9.248 metri liniari de strazi si drum comunal. „Aceasta lucrare este parte a unui proiect pe fonduri europene in valoare de 1,5…

- Aceasta "alta Europa", cea "a marginalilor" (persoane fara domiciliu personal, persoane aflate in strada, in adaposturi sau in centre de cazare de urgenta), reprezinta 5- din cele 220 de milioane de gospodarii europene, conform statisticilor adunate de cele doua asociatii. Numarul persoanelor fara adapost…

- Caz tras la indigo cu cel al educatoarei criminale! Nu a suportat gandul ca va divorta, asa ca si-a ucis copiii. Brandi Worley a avut o discutie cu sotul sau, iar barbatul i-a spus ca intentioneaza sa divorteze. Femeia nu a suportat gandul ca va ramane singura si a decis sa se razbune. Ea…

- Anul scolar 2017-2018, adica cel pe care il traverseaza acum elevii, are 167 de zile lucratoare, adunate de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza Romania fata de ea insasi, in ultimii 10 ani: este cel mai scurt an scolar din acest interval. Asta in…

- Raed Arafat critica publicitatea la țigarile electronice. Raed Arafat, secretarul de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) critica publicitatea la țigarile electronice, adica cele cu vapori. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, acuza dur modul agresiv de promovare al acestui tip…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța un nou apel de la Fondul European de Investiții (FEI) prin care bancile din Romania vor putea finanța cu 93,87 milioane de euro proiecte de investiții ale fermierilor dar și ale antreprenorilor care vor sa dezvolte la țara afaceri neagricole.

- In fiecare clasa ajung, an de an, „boboci“ care implinesc 6 ani de-abia in clasa pregatitoare. Psihologii care ii evalueaza adesea elibereaza avizul luand in calcul achizitiile de cunostinte ale acestora, insa le explica parintilor si riscurile, deloc putine.

- Numarul romanilor cu active nete de peste 5 milioane de dolari a crescut in 2017 cu 13%, ajungand la 3.720 de persoane, iar estimarile arata ca pana in 2022 numarul acestora va ajunge la 5.630, potrivit unei analize realizata de Knight Frank. La nivel global, numarul persoanelor cu active…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Consiliul Judetean Timis au semnat contractul de finantare pentru proiectul largirii drumuliui care face legaura intre Autostrada Vestului si Centura Timisoarei.

- Chiar daca orasul e imbracat cu o haina alba de zapada, Martisorul a venit! „Este deja o traditie in orasul nostru, ca in ziua de 1 martie sa vezi pe strada copii care ofera martisoare cu simboluri europene, noi le numim Euro-martisoare! Si anul aceasta copiii de la centrul Curcubeu au confectionat…

- Ne confruntam de cativa ani cu o mare criza atat in privinta sportului de masa cat si in privinta sportului de performanta. Adrian Cotan, fosta glorie a reprezentativei de fotbal a Iasului, in prezent antrenor al Centrului de Juniori al Politehnicii Iasi, ne spune cum poate fi depasita aceasta criza,…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a fost dotat cu un container multirisc. Investiția, in valoare de 1,2 milioane de lei a fost realizata din fonduri europene. Containerul multirisc are in dotare echipamente moderne pentru cautarea și depistarea cat mai rapida in caz de cutremur sau alte…

- Ingroparea cablurilor aeriene, operatiune care se va face in premiera la Buzau odata cu reabilitarea portiunii din strada Unirii-Sud cuprinsa intre intersectia cu Bulevardul Maresal Averescu si noul Kaufland, este o obligatie statuata printr-o hotarare de guvern emisa in urma cu sapte ani, a anuntat…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Ministerul Invațamantului a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din spectrul autismului care sa fie cuprinse intr-un pachet de sprijin, unde sa fie incluse si alte categorii, respectiv copiii cu sindrom Down, boli rare si nevazatori.…

- Un barbat a fost abandonat de catre sotie de aproape cinci luni si i-a lasat cei patru copii. Barbatul nu stie unde a fugit femeia. Copiii stau in condiții mizere și iși fac temele la lumina lumanarii!

- Zeci de școli și gradinițe sunt desființate in fiecare an in Vrancea din cauza scaderii natalitații, acesta fiind un fenomen ingrijorator despre care reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea susțin ca nu au date. Potrivit inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, IȘJ…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Milioane de germani care traiesc singuri sunt amenintati de saracie, potrivit celor mai recente date statistice date publicitatii marti, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . In 2016, cel mai recent an din care exista datele statistice, 32,9 % din persoanele care traiesc singure in Germania se…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor. "Bugetul de anul trecut a fost cel mai mare…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Problemele tehnice din timpul transmisiei Super Bowl-ului in SUA o poate costa pe NBC cateva milioane bune de dolari, dupa ce transmisia a picat pentru 30 de secunde in timpul meciului dintre Philadelphia Eagles și New England Patriots, scor 41-33. Milioane de fani americani care erau cu ochii pe NBC…

- O familie din Mangalia, județul Constanța, iși trimite, zi și noapte, pe strada, cei 13 copii, cu vțrste de la cateva luni la 18 ani pentru a obținer, din cerșit, bani. Familia Burlacu traiește, de la cel mai mic pana la cel mai mare membru al familiei, intr-o baraca din zona Stației de Pompieri din…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Consilierii judeteni PSD Cluj nu vor sustine un buget in care nu se regasesc alocate sume de bani pentru sustinerea anului centenarului 2018, in consecinta propunem si sustinem alocarea a cel putin 3 milioane lei pentru actiuni culturale care marcheza o suta de ani de la Marea Unire. Astfel, la capitolul…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Dansul este poezia picioriului, iar Nea Marin o stie poate cel mai bine. La scoala lui de dans, oamenii vin si pentru relaxare. E ca o terapie, pe care multi o practica de foarte multi ani. Mirela Voicu l-a vizitat pe Nea Marin si i-a aflat cateva secrete. Tine cursuri de dans romanesc de aproape doua…

- O școala a apelat la o metoda mai puțin obișnuita de a combate stresul în rândul elevilor, și anume a angajat un cațel în vârsta de noua saptamâni, de rasa Labrador, pentru a sta cu ei. Noul și cel mai tânar angajat al școlii din Northwood se…

- Peste 100 de copii din mai multe instituții rezidențiale din țara și-au gasit un loc în familiile lor biologice sau au fost plasați sub tutela altor persoane, întrucât centrele de plasament în care au locuit ani de zile își închid ușile pentru totdeauna. Este…

- Francezii care traiesc la frontiera cu Belgia au inceput sa iși dea copiii la școli belgiene, pentru ca sunt nemulțumiți de sistemul francez de invațamant, cu clase aglomerate și performanțe modeste.

- Tu pe ce ai vrea sa fie cheltuit bugetul Clujului in 2018? Sunt 257 milioane euro Bugetul general consolidat al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018 este de 257 milioane de euro. În anul 2017, bugetul general consolidat a fost de 296 milioane euro. Diminuarea bugetului municipiului…

- Timp de zece ani, copiii din comuna buzoiana Limpezis au facut scoala in caminul cultural unde nu au lipsit soarecii si gandacii. Astazi, o suta de elevi din aceeasi comuna au fost primiti intr-o scoala noua.

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- Mai multe detalii aici. Post-ul evz.ro: Cea mai buna solutie pentru tratarea cancerului hepatic? Un celebru chirurg are raspunsul asteptat de milioane de oameni. Scoala romaneasca, in prim-plan. apare prima data in Libertatea.ro .

- DONATII… Copiii din Fastaci vor invata, din aceasta iarna, in conditii ceva mai bune decat pana acum. Nu, nu s-a deschis scoala care a “inghitit” trei milioane de euro si la care se “lucreaza” de 11 ani, ci au fost donate noi piese de mobilier pentru salile de clasa amenajate, culmea, in Dispensarul…

- Cagatay Ulusoy, protagonistul unuia dintre cele mai tari seriale tucești, ”Insider”, are amintiri nu prea placute din perioada in care mergeala școala generala. De ce? Pentru ca erau colegi care radeau numele lui, mai exact de felul in care acesta se pronunța (ceatai). Colegii i-au pusnu una, ci doua…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Banii europeni vor fi folositi pentru reabilitari, dar si pentru amenajarea unor ateliere mestesugaresti permanente. Vor fi construite doua poduri mobile si se va amenaja fostul sant de aparare al cetatii.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice și a doua societați comerciale in legatura cu infracțiuni de obținere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.