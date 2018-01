Patru meciuri amicale stabilite de Metalul

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii Metalului Buzau au revenit de luni dupa-amiaza la antrenamente, cand au si efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Pe 1 februarie, campioana va pleca, pentru o saptamana, intr-un cantonament la Sarata Monteoru, iar pana la reluarea campionatului, programata pe 3 martie, Metalul…

- La nivel mondial, Waze a devenit una dintre cele mai utilizate aplicatii in trafic. A fost dezvoltata in Israel si acum e detinuta de Google. Poate cel mai bun lucru pe care Waze l-a adus e ca iti ofera rute alternative si, posibil, mai scurte. Totodata, are si o componenta sociala destul de puternica.…

- Un numar impresionant de credincioși buzoiani au participat, sambata, la slujba religioasa de la apa Buzaului oficiata de un sobor format din preoții ce oficiaza la Catedrala Municipala Buzau – Mihail Milea, Aurelian Dimian și Florentin Duca-, preoti ai Armatei – Alexandru Tudose si Constantin Neagu…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, si germana Julia Goerges, locul 14 WTA, au castigat, sambata, cate doua meciuri si s-au calificat in finala turneului de la Auckland, cu premii de 250.000 de dolari.Wozniacki, cap de serie numarul 1, a trecut in sferturi de americanca Sofia Kenin, locul…

- Inspectorii ANAF pot fi rasplatiți cu bonusuri cifrate la 15% din sumele stabilite de ei prin acte administrativ fiscale, indiferent ca ulterior instanțele judecatorești pot decide returnarea sumelor pe care aceștia le-au stabilit suplimentar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea…

- Programul complet al cantonamentelor de iarna 2018 pentru echipe din Liga I. Meciurile amicale au fost anunțate de cateva echipe CFR Cluj Reunire: 10 ianuarie Cantonament: Spania/ Oliva Nova (12-29 ianuarie) Meciuri amicale: 5 partide de pregatire FCSB Reunire: 8 ianuarie Cantonamente: Turcia/ Antalya…

- Accident rutier mortal pe drumul național 10, in localitatea Satuc. O fetița in varsta de aproximativ 11 ani și-a pierdut viața vineri dimineața dupa ce mașina in care se afla a lovit un panou, a ricoșat intr-o țeava de gaze de pe marginea șoselei și apoi s-a rasturnat. In impact, trupul copilului a…

- Cabinetul Tudose a promovat, la ultima sedinta de guvern a anului trecut, o ordonanta de urgenta prin care se confera puteri sporite vicepremierilor Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial din 29 decembrie, cand lumea parea mai degraba preocupata…

- Antrenorul echipei de fotbal Arsenal, francezul Arsene Wenger, a depasit recordul detinut de Sir Alex Ferguson si a ajuns la 811 meciuri pe banca tehnica a unei echipe din Premier League, cu prilejul partidei incheiate la egalitate duminica de londonezi, 1-1, pe terenul lui West Bromwich Albion, transmite…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN2E85, in zona Crucea Comisoaiei. Din primele informații, este vorba despre un autoturism rasturnat, evenimentul soldandu-se cu șase victime. Revenim cu informații! Articolul Accident grav pe E85, la Crucea Comisoaiei apare prima data…

- In vara lui 2017, CSM Politehnica Iași a transferat patru jucatori care au jucat in Portugalia in mai multe meciuri suspecte. Unul dintre ei a evoluat alaturi de alți trei foști fotbaliști din Liga 1 intr-o partida anchetata acum de Procuratura din Porto. Televiziunea portugheza SIC a anunțat, miercuri…

- Sarbatorile de Craciun au adus, anul acesta, multa bucurie in familiile celor carora li s-au nascut prunci. Se spune ca cine-i nascut de Craciun va avea o viața sub semnul norocului și al bunastarii. Anul acesta, de Craciun s-au nascut trei prunci. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Buzau,…

- Biletul zilei din fotbal, 24 decembrie. Doua meciuri din Olanda Biletul zilei conține azi doua sugestii de pariere pentru meciuri din etapa cu numarul 18 a Eredivisie, primul eșalon al fotbalului olandez. Este vorba despre duelul dintre Feyenoord și Roda și Ajax Amsterdam vs Willem II. Biletul Zilei…

- Cea de-a șasea editie a Trofeului „Buzaul Sportiv”, rezervata exclusiv grupelor de varsta 2007-2008 si, respectiv, 2009-2010, si-a desemnat castigatoarele, sambata dupa-amiaza, la Galactic Club. La categoria de varsta 2007-2008, competitia a fost castigata de Metalul 1 Buzau, care s-a impus in finala…

- Comunicat FNSE „Univers”, pe Facebook: In urma negocierilor purtate in cadrul Comisiei Mixte Administratie-Sindicate din 19.12.2017, FNSE Univers, prin reprezentanții sindicali in comisie, arata ca s-a ținut de cuvant si a demonstrat inca o data, daca mai era cazul, respectul…

- Campioana Viitorul a anunțat ca va desfașura cantonamentul de iarna in Tucia, unde vor avea loc și șapte partide amicale. Stagiul de pregatire va avea loc in perioada 12-26 ianuarie. Campionii au intrat in vacanța dupa meciul cu FCSB, iar reunirea lotului va avea loc pe data de 7 ianuarie, urmand ca…

- Hearts a invins-o acasa pe Celtic Glasgow cu 4-0 in etapa a 19-a din prima liga scoțiana, oprind seria de 69 de partide fara infrangere, in competițiile naționale, a echipei lui Brendan Rodgers. Ultimul eșec al campioanei en-titre data din 11 mai 2016, cand pierduse cu 1-2 in fața lui St. Johnstone…

- Ianis Hagi nu a jucat deloc in acest sezon de Serie A. Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, sustine ca decizia de a pleca de la echipa toscana este deja luata, singura necunoscuta fiind clubul la care Ianis Hagi va ajunge in ianuarie. Ianis Hagi, pus la colt de un fost fotbalist de la Viitorul.…

- Vești bune pentru patru noi firme din vestul țarii care au fost acceptate in programul Start-Up Nation, desfașurat de Guvern, prin care persoanele care doresc sa-și deschida o afacere primesc pana la 200.000 de lei din partea statului. Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea Investițiilor…

- Sorin Frunza, capitanul brailenilor, spune ca Rosu si Iosofache "nu renuntau asa usor la cate 35.000 de lei daca erau cinstiti si nu incercasera sa trucheze meciuri". Sambata, dupa 1-4 acasa cu Miroslava, antrenorul celor de la Dacia Unirea, Alin Panzaru, a dezvaluit ca doi dintre jucatorii sai, Costel…

- "Pana in ultimul moment, am facut tot ce am putut pentru a obtine o amanare suplimentara din partea UEFA. Neobtinerea gazduirii unor meciuri de la Euro-2020 nu semnifica neaparat incheiera dosarului stadionului. Avem absolut necesar un nou stadion, de 45.000 de locuri, si speram ca ministrii vor acorda…

- Statiunea balneoclimaterica Sarata Monteoru a fost aseara gazda unui eveniment asteptat cu sufletul la gura de sute de copii. Cei mici au aflat de la scoala ca Mos Nicolae isi va trimite darurile chiar langa bradul impodobit de sarbatori in centrul statiunii.

- Karolina Pliskova, fost lider mondial in 2017, a fost insa destul de departe de recordul pe care l-a stabilit in 2016, cu 530 de asi, doborand performanta reusita tot de ea in 2015, 517 asi.Karolina Pliskova a reusit cei 452 de asi in 69 de meciuri, fiind urmata de germanca Julia Goerges,…

- Ministerul Agriculturii pregateste un program de distribuire gratuita a purceilor din rasele Bazna si Mangalita, iar dupa ce ii vor creste, cei care ii primesc au obligatia sa dea jumatate din efectiv procesatorului la preturi stabilite in momentul distributiei. Ministrul Agriculturii, Petre Daea,…

- Primele 8 meciuri ale rundei 20 din Liga a doua se joaca azi, incepand cu ora 11:00. Partidele pot fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro. Startul meciului dintre Foresta Suceava și Ripensia Timișoara a fost amanat din cauza faptului ca stadionul din Areni este acoperit de zapada (detalii AICI). ...

- Patru persoane, printre care și un antrenor din cadrul Federatiei Moldovenesti de Tenis, au fost retinute de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA, noteaza NOI.md. Cei patru sint banuiți de trucarea mai multor meciuri de tenis, disputate atit pe teritoriul Moldovei, cit si peste hotarele ei. Contra…

- FCSB a ajuns la doua infrangeri consecutive in campionat, dupa infrangerea de azi cu Astra, scor 0-2, și cea de la Iași, scor 0-1, din etapa trecuta. Ultima data cand Steaua a pierdut doua meciuri la rand in campionat a fost in etapa a 19-a a ediției 15/16, cu Dinamo și Astra. La finalul meciului cu…

- Stela Popescu a fost arbitru de fotbal. Regretata actrița a oficiat, in anii ’80, meciuri intre artiști și fotbaliști. De mica i-a placut sportul rege. ”Eram un copil dezordonat. Mama imi cosea papuși din carpe, le umplea cu lana, le facea sprancene, buze roșii, cosițe negre, dar eu jucam fotbal cu…

- Cu 8 etape inainte de finalul sezonului regulat, Dinamo se afla intr-o situație dificila. Echipa lui Vasile Miriuța poate rata play-off-ul. Dupa infrangerea cu CFR, 0-2, Dinamo este pe locul 7, cu 24 de puncte, la 4 puncte de Astra, locul 6. In plus, echipa alb-roșie este și la egalitate de puncte cu…

- Brandul Rapid va fi scos din nou la licitație pe 24 noiembrie, prețul de pornire fiind de 3.040.000 de euro. Ovidiu Burca, președintele clubului Academia Rapid, susține ca Primaria Sectorului 1 e interesata de marca și sigla, dar nu și de palmaresul giuleștenilor. "Vom face tot ce depinde de noi ca…

- SPERANTE… Meciuri accesibile pentru juniorii U19 si U17 in runda a sasea a Campionatului National de fotbal. Sporting Juniorul Vaslui da piept cu Stiinta Miroslava, in vreme ce LPS Vaslui se dueleaza cu echipele similare ale Forestei Suceava. Cele trei echipe de juniori U19 si U17, care reprezinta Vasluiul…

- Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, s-a declarat foarte multumit dupa victoria tricolorilor, 2- in amicalul cu Turcia. "Gurita" a laudat jucatorii si atitudinea avuta de acestia, a vorbit despre Alibec, despre ce incearca sa faca la antrenamente pentru ca jucatorii sa vina cu placere…

- Biletul zilei din fotbal, 09 noiembrie. In vizor, trei meciuri amicale. Biletul zilei din fotbal este format azi din pronosticuri pentru partide internaționale. Am ales sa mizam pe meciurile amicale Romania vs Turcia, Scoția vs Olanda și Luxemburg vs Ungaria. Acestea au ore de start diferite, mai precis…

- Printr-un proiect de HG, au fost stabilite sumele necesare plații sprijinului cuplat zootehnic (SCZ). Astfel, valoarea totala a acestui ajutor se va ridica la 99.046.133 euro, respectiv 455.542.879 lei, repartizat astfel: ● 1.470.000 euro, respectiv 6.760.971 lei, pentru categoria bivolițe de lapte;…

- Gazeta a descoperit ca "PonturiVolei Romania" - pagina unuia dintre cei 3 jucatori romani suspendați de FIVB - atrage ca un magnet jucatori, antrenori, arbitri și oficiali din voleiul romanesc. ...

- Pe langa partida pe care FCSB o va sustine in aceasta seara pe „National Arena” de la ora 22:05 in compania celor de la Hapoel Beer Sheva, in cea de-a doua competitie inter-cluburi a continentului, in Euopa League vor avea loc multe meciuri de cinci stele, extrem de interesante. Arsenal va primi la…

- Echipa de volei cadeti (juniori II) a Clubului Sportiv Scolar „Nicu Gane" din Falticeni, antrenata de Marius Stan, ramane neinvinsa dupa trei etape disputate in acest tur al Campionatului National. In runda a treia, voleibalistii din Falticeni au reusit sa se impuna cu scorul de 3 ...

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Emmen vs FC Oss Competiție – Eerste Divisie / Etapa 11 Forma Emmen (ultimele 5 partide ) – E E V V I Forma FC Oss (ultimele 5 partide) – I I V E V Sursa foto: rtvdrenthe.nl Cota zilei din fotbal vine, ca in fiecare vineri, din divizia a doua de fotbal din Olanda,…

- Steliștii au marcat 7 goluri intr-un meci de campionat disputat acasa dupa o pauza de peste 24 de ani, performanța care in anii 80 devenise aproape obișnuința. FCSB a facut spectacol duminica seara pe Arena Naționala. ...

- Youssoufa Moukoko e noul copil-minune al Borussiei Dortmund. Are 12 ani, iubita de 18 și joaca la Under 17! Arata mult mai matur decat ar trebui la varsta lui, ceea ce a trezit suspiciuni, și da goluri la foc automat. Exact 16 ani și 355 de zile avea turcul Nuri Șahin cand a stabilit recordul pentru…

- De la 1 noiembrie curent vor fi valorizate pensiile pentru limita de varsta și cele de dizabilitate, stabilite in anii 2009-2011. Pentru realizarea acestei prevederi, deputații au votat astazi, in lectura finala, rectificarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2017.

- Zi plina in Europa League. In afara de partida pe care FCSB o va sustine in etapa a III-a din Grupa G in Israel cu Hapoel Beer Sheva, astazi in cea de-a doua competitie intercluburi de pe continent vor mai avea loc inca 23 de meciuri.

- Reprezentativa Romaniei va disputa, luna viitoare, doua meciuri amicale pe teren propriu, cu nationala Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, si selectionata Olandei, informeaza frf.ro. Reprezentativa Romaniei va disputa, luna viitoare, doua meciuri amicale pe teren propriu, cu nationala Turciei, antrenata…

- Echipa naționala a României va disputa luna viitoare doua meciuri amicale cu formațiile Turciei, antrenata de românul Mircea Lucescu, și Olandei, potrivit site-ului Federației Române de Fotbal.

- Reprezentativa Romaniei va disputa, luna viitoare, doua meciuri amicale pe teren propriu, cu nationala Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, si selectionata Olandei, informeaza frf.ro.Reprezentativa Romaniei va disputa, luna viitoare, doua meciuri amicale pe teren propriu, cu nationala Turciei, antrenata…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa luna viitoare doua meciuri amicale cu formațiile Turciei, antrenata de romanul Mircea Lucescu, și Olandei, potrivit site-ului Federației Romane de Fotbal. România va înfrunta Turcia pe 9 noiembrie, iar pe 14 noiembrie va juca împotriva…

- Liderul surpriza al grupei G din Champions League, Besiktas va avea o misiune infernala astazi in Franta pe terenul campioane en-titre din Ligue 1, AS Monaco. Monegascii vin dupa o infrangere cu 3-2 in campionat in deplasarea de la Lyon si nu mai au de gand sa faca niciun pas gresit in aceasta grupa…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB-ului, este de parere ca echipa antrenata de Nicolae Dica a facut un meci bun la Voluntari, unde ros-albastrii au obtinut doar o remiza, 0-0. "Mie azi mi-a placut Steaua, in anumite momente. In prima repriza au fost vreo 20 de minute cand echipa a pasat…

- Gazeta Sporturilor e prima publicație din Romania care a avut acces la dosarul de trucare de meciuri finalizat de procurorii germani din Bochum cu condamnari cu inchisoarea totalizand zeci de ani. In cele peste 15.000 de file apar partide in care au fost implicate mai multe cluburi și jucatori romani…