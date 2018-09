Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Primii 20 de jucatori de pe piata serviciilor private de asistenta medicala specializata au raportat afaceri totale de circa 2,3 miliarde de lei anul trecut si aveau impreuna 11.000 angajati, arata o analiza a ZF realizata pe baza datelor de la Registrul Comertului. Clasamentul arata ca…

- Povestea atelierului de marochinarie Nichita a inceput in anul 1994, atunci cand Petre Nichita a inceput sa realizeze curele si catarame pentru companii internationale. Insa nu a dorit sa ramana doar un furnizor pentru marile companii, ci sa-si creeze propriul brand. Astfel, i-a transmis pasiunea…

- Workspace Studio, integrator de solutii de amenajare a birourilor si dealer partner autorizat Herman Miller in Romania, a realizat in primele sase luni ale acestui an proiecte in valoare de 2,3 milioane de euro, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului anterior, pentru anul in curs…

- Reteaua de magazine Casa Brutarilor si Belforno, controlata prin intermediul companiei Bake Expert cu afaceri de 9,2 mil. euro de catre antreprenorul Dragos Serb, va deschide in luna septembrie un magazin in Chisinau (Republica Moldova), marcand astfel iesirea peste granite. In prezent, reteaua…

- SIF Transilvania (SIF3), societatea ce are in portofoliu pachete de actiuni in companii listate pe piata de capital bucuresteana precum BRD, Baile Felix sau Romgaz Medias, a raportat in primele sase luni ale anului venituri totale de 55,6 milioane lei, in crestere cu 4,3% fata de perioada similara…

- Sphera Franchise Group (SFG), compania care ad­mi­nis­trea­za peste 100 de restaurante (Pizza Hut, KFC, Taco Bell), a inregistrat vanzari de 350 milioane lei dupa primele sase luni, in crestere cu 44,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce EBITDA a scazut cu 9,8%, pana la 31,38 milioane…

- ♦ Prin dezvoltarea retelei de distributie, reprezentantii companiei estimeaza o cifra de afaceri de cinci ori mai mare fata de 2017, ajungand la 100.000 de euro la final de an. Bogalio Art, compania care im­por­­ta si distribuie pe piata locala bran­durile Essentiq, Officina Na­tu­rae, Lu­nay…

Casa de brokeraj Tradeville a semnat contractul de vanzare S.A.I. Vanguard Asset Management, tranzactia urmand sa fie finalizata dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).