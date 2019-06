Patru liceeni bucureșteni au făcut un container pentru colectarea uleiului uzat ​Uleiul uzat, ramas de la prajirea diverselor feluri de mâncare, este o o mare problema pentru mediul înconjurator, iar patru liceeni din București încearca sa ajute la rezolvarea sa: au creat un container special pentru colectarea uleiului uzat pentru a fi transportat la centrele de reciclare, în siguranța.



