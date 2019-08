Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre favoritii turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii in valoare de 6 milioane de dolari, grecul Stefanos Tsitsipas (N.5), japonezul Kei Nishikori (N.6) si germanul Alexander Zverev (N.7) au fost eliminati miercuri seara, in turul al doilea al competitiei.…

- Rafael Nadal, numarul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5,7 milioane dolari, învingându-l în trei seturi, 2-6, 6-1, 6-2, pe italianul Fabio Fognini, într-o partida disputata vineri, transmite Agerpres.Nadal…

- Germanul Alexander Zverev si grecul Stefanos Tsitsipas, doi dintre favoritii turneului de Mare Slem de la Wimbledon, au fost eliminati in primul tur al acestei competitii, fiind invinsi in meciurile disputate luni la All England Club. Zverev, cap de serie numarul 6, a fost invins cu 4-6,…

- WIMBLEDON 2019 // Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 6 ATP) și Alexander Zverev (22 de ani, 5 ATP), poate cei mai reprezentativi jucatori din noul val, au fost eliminați in turul I de la Wimbledon 2019. Grecul Tsitsipas a fost eliminat de italianul de 30 de ani Thomas Fabbiano (89 ATP), dupa o confruntare…

- Liga profesionista nord-americana de hochei si-a desemnat cei mai buni jucatori ai stagiunii 2018/2019. Rusul Nikita Kucerov, de la clubul Tampa Bay Lightning, a obtinut 3 trofee, printre care si cel rezervat celui mai bun jucator al sezonului regulat.

- Handbal AU SEMNAT… Andrei Voinea, Valentin Petrila si Sebastian Polocoser si-au prelungit contractele cu echipa de handbal a CSM Vaslui, in timp ce Claudiu Dediu si Andrei Hodorogea sunt primii jucatori care parasesc echipa antrenata de Leonard Bibirig. Conducerea Clubului Sportiv Municipal Vaslui continua…

- Sapte jucatori de la clubul spaniol de fotbal Valladolid ar fi fost 'cumparati' de reteaua de trucare de meciuri recent anihilata, cu ocazia meciului care a adus Valenciei calificarea pentru Liga Campionilor in sezonul viitor, a anuntat, marti, cotidianul El Mundo, citat de