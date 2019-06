Patru invitați speciali la National Gallery of Art, la Festivalul de Film Românesc de la Washington Festivalul a debutat, in prima zi, sambata, 1 iunie 2019, la National Gallery of Art din Washington, D.C., cu proiecția filmului “Alice T.”, caștigator al premiului pentru cea mai buna actrița (Andra Guti) la Festivalul Internațional de Film de la Locarno. La eveniment au participat peste 300 de persoane. Dupa proiecție, actrița Mihaela Sirbu și criticul de film Mihai Fulger au participat la o sesiune de intrebari și raspunsuri cu public, moderata de Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film al National Gallery of Art. “Este un privilegiu pentru mine sa anunț deschiderea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

