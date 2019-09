Patru întrebări pe care ar trebui să le pui doctorului Exista o presiune asupra doctorilor de a oferi solutii pentru problemele medicale ale pacientilor. Pacientii vor sa auda ca ceva se va face pentru ei. Dar statisticile arata ca daca il intrebi pe doctor: "Chiar este necesar sa aplicam (un anume tratament)?", in 3 din 10 cazuri raspunsul va fi "nu".Chestiunea este interesanta, pentru ca asta inseamna ca de multe ori, cu buna stiinta, doctorii recomanda tratamente care nu sunt utile ori utilitatea este minima, dar uneori riscurile sunt mari. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

