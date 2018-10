Patru incendii lichidate de pompierii maramureseni in ultimele 24 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 29.09-30.09.2018, pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența. Sambata, 29.09., pompierii din cadrul Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit pentru lichidarea a doua incendii de vegetație uscata. Primul incendiu a izbucnit pe strada Dumbravei,…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la patru situații de urgența vineri si sambata. Vineri, pompierii sigheteni au lichidat un incendiu izbucnit in holul unei locuințe din Vadu Izei. In urma incendiului au ars circa 5 metri de cablu electric. Tot vineri, pompierii din cadrul Detașamentului Baia Mare…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit, in aceasta noapte, in jurul orelor 00.00, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un grajd din zona de est a municipiului.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca incendiul a…

- Pompierii militari maramureseni au intervenit in 9 situatii de urgenta in intervalul 7-9 septembrie. Din cele 9 situatii de urgenta 7 au fost incendii de vegetatie uscata in urma carora au ars circa 3 hectare de vegetatie uscata si circa 50 kg de deseuri menajere. Militarii Garzii de Interventie Borsa…

- Pompierii maramureșeni, impreuna cu pompierii din cadrul serviciilor private și voluntare pentru situații de urgența, au lichidat 11 incendii de vegetație uscata in intervalul 31 august – 2 septembrie. In urma acestor incendii au fost distruse peste 75 de hectare de vegetație din localitațile Baia Mare,…

- Un incendiu violent a cuprins sediul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Flacari uriașe au devastat acoperișul Palatului Episcopal din Piața Unirii. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul. Focul a cuprins tot acoperișul Palatului Episcopal din Oradea, iar unul dintre turnurile cladirii, de…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au intervenit in doua situații de urgența. Detașamentul de Pompieri ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare a fost solicitat sa intervina pe strada Dumbravei,din municipiul Baia Mare, pentru a lichida un incendiu de vegetație uscata. Flacarile au mistuit circa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Teritorial ISU Dobrogea au fost solicitati, in noaptea de sambata spre duminica, 11 spre 12 august, sa intervina la un incendiu produs in localitatea Garliciu, fiind localizat intr o gospodarie. Focul s a extins si a mistuit peste 3.000 de baloti de paie. La fata…