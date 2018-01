Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) si portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) au fost inclusi in echipa ideala a anului 2017, stabilita de cotidianul sportiv francez L'Equipe. Real Madrid, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor,…

- Harry Kane a devenit cel mai bun marcator al Europei in 2017! Cu cele trei goluri marcate in meciul Tottenham – Southampton (5-2), atacantul britanic l-a depașit pe Leo Messi in acest clasament. Cel mai bun marcator al Europei in 2017: Harry Kane (Tottenham/ Anglia) 56 de goluri / 50 de meciuri Leo…

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, în urma prestigioasei anchete Top 100, organizata si asteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultati 169 de experti, între care…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, este anchetat de autoritatile spaniole pentru implicarea în actiunile vizând declararea independentei regiunii Catalonia, în vara acestui an, informeaza presa iberica. Politia spaniola a dat publicitatii joi…

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni echipa Paris Saint-Germain, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon. Chelsea - FC Barcelona este alt meci important din optimi.Tragerea la sorti a fost efectuata de fostul fotbalist spaniol Xabi Alonso…

- Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League are loc azi, de la 14:00, la Nyon (Elvetia). Partidele se vor disputa pe 15, respectiv 22 februarie, in dubla mansa. Pentru ca a pierdut primul loc in grupa, FCSB nu este in urna capilor de serie si va primi un adversar mai dificil. De la…

- TELEKOM SPORT LIVE VIDEO LIGA CAMPIONILOR: REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND STREAMING TELEKOM. Fiecare echipa are miza sa inaintea acestui meci: madrilenii trag pentru a incheia grupa pe primul loc, in timp ce nemtii incearca sa prinda macar locul de Europa League. Pe Telekom Sport 2 transmitem duelul…

- FC Basel, AS Roma și Juventus Torino au obținut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marți, in urma victoriilor reușite in ultima etapa a grupelor. Anterior își asigurasera calificarea Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Chelsea,…

- Incepe batalia finala pentru optimile Champions League. Programul complet, televizarile jocurilor și echipele deja calificate A șasea etapa a grupelor Uefa Champions League debuteaza astazi, incepand cu ora 21:45. In aceasta runda se vor stabili ultimele echipe calificate in optimile competiției. Grupa…

- Mario Centeno, in varsta de 50 de ani, il va inlocui in functie pe olandezul Jeroen Dijsselbloem, actualul presedinte al Eurogrupului, incepand din 13 ianuarie.Presedintele Eurogrupului coordoneaza politicile economice in zona euro si organizeaza reuniunile ministrilor de Finante din statele…

- Luka Modric este ultimul fotbalist care este acuzat de evaziune fiscala pentru veniturile primite pentru drepturile sale de imagine, dupa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Marcelo, potrivit unei decizii de miercuri a justitiei spaniole.

- Dintre sportivii romani cu performanțe deosebite in acest an au mai fost menționați canotoarele Ionela-Livia Lehaci, Gianina Beleaga (campioane mondiale la dublu vasle categorie ușoara), Madalina Bereș și Laura Oprea (campioane europene la dublu rame), canoiștii Victor Mihalachi și Leonid Carp, vicecampioni…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin , Horia Tecau, caștigator in proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Dragulescu și Catalina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numara printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei ”Cei…

- Gianluigi Buffon, portarul echipei Juventus Torino, a fost desemnat cel mai bun jucator din campionatul Italiei in sezonul 2016-2017, in cadrul galei Asociației fotbaliștilor profesioniști italieni (AIC), desfașurata luni seara la Milano, informeaza Corriere dello Sport. Buffon figureaza…

- Brazilianul Neymar și uruguayanul Edinson Cavani, care au reușit cate o dubla pentru Paris Saint-Germain in victoria categorica obținuta miercuri seara in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow (7-1), au urcat pe locul secund in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ambii avand cate…

- O noua seara cu rezultate nebune in cea de-a cincea etapa a grupelor Ligii Campionilor. Paris St.Germain, Chelsea si Sporting Lisabona si-au demolat adversarele.Romanii Nicolae Stanciu si Alex Chipciu nu au fost inclusi in lot pentru meciul pierdut in fata lui Bayern Munchen. Primul este accidentat.…

- PSG - CELTIC LIVE. ONLINE STREAM Liga Campionilor Telekom - VIDEO. Paris Saint Germain și Celtic Glasgow se înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, în Grupa B. Au loc în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor la fotbal (ora 21,45) Grupa A:…

- ANDERLECHT - BAYERN LIVE. ONLINE STREAM Liga Campionilor Telekom - VIDEO. Anderlecht Bruxelles și Bayern Munchen se înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, în Grupa B. Au loc în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor la fotbal (ora 21,45) Grupa…

- BASEL - MANCHESTER UNITED LIVE. ONLINE STREAM Liga Campionilor Telekom - VIDEO. FC Basel și Manchester United se înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, în Grupa A. Manchester United are nevoie de un singur punct pentru a obține și matematic calificarea în optimile…

- Real Madrid, deținatoarea trofeului, a surclasat-o pe APOEL Nicosia cu 6-0, marți seara, in Cipru, in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce RB Leipzig a intrecut-o pe AS Monaco, semifinalista in sezonul trecut, cu 4-1, chiar in Principat. Real s-a impus în…

- Ce face Patrice Evra in stare de suspendare. Fotbalistul francez se iși menține forma fizica tragand de mașini. Fundașul concediat de Olympique Marseille și suspendat de UEFA din toate competițiile europene pana pe 30 iunie 2018, dupa ce a lovit cu piciorul un suporter inaintea unui meci Europa League,…

- Fundașul echipei Olympique Marseille, Patrice Evra, care a lovit cu piciorul un suporter inaintea unui meci Europa League, a fost suspendat din toate competițiile europene pana pe 30 iunie 2018, a anunțat vineri UEFA. Evra nu va mai juca pe scena europeana in acest sezon și primește o amenda de 10.000…

- Atacantul Harlem Gnohere, 29 de ani, se bucura de zilele libere și a plecat in Franța pentru a se relaxa. Francezul a participat la emisiunea "Le Vestiaire" și a stat fața in fața cu unele dintre legendele Franței, Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, campioni mondiali in 1998, și William Gallas, fost fundaș…

- Brazilianul Neymar, autorul celui de-al doilea gol al lui Paris Saint-Germain in partida cu Anderlecht Bruxelles (5-0), disputata marți seara pe Parc des Princes, a urcat pe podium in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu patru reușite, la egalitate cu uruguayanul Edinson Cavani,…

- Paris Saint-Germain si Bayern Munchen sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile reusite marti seara, in Grupa B. PSG a surclasat-o pe...

- Portarul lui Juventus Torino și a naționalei Italiei, Gianluigi Buffon, a declarat ca iși va incheia cariera de jucator la finele acestui sezon. Legenda fotbalului italian a menționat ca iși va continua cariera cu singura condiție: Juventus sa caștige Liga Campionilor in acest sezon.

- Cinci jucatori de la Real Madrid și doi de la FC Barcelona, alaturi de brazilienii Dani Alves și Neymar, de la Paris Saint-Germain, și italienii Gianluigi Buffon (Juventus) și Leonardo Bonucci (Milan), figureaza in echipa ideala a anului 2017 alcatuita de Federația Internaționala

- Cristiano Ronaldo a fost desemnat luni jucatorul anului, la gala FIFA de la Londra, informeaza site-ul forului international. Cei trei jucatori ramasi în cursa pentru premiul "Best" au fost Neymar Jr. (PSG, ex-Barcelona), Lionel Messi (Barcelona) si Cristiano Ronaldo (Real…

- Tehnicianul formației spaniole Real Madrid, francezul Zinedine Zidane, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2017, luni, la Londra, in cadrul Galei premiilor The Best, organizata de Federația Internaționala de Fotbal (FIFA). Zidane a câștigat în 2017 trofeul Ligii…

- Impresarul lui Gianluigi Buffon, Silvano Martina, il considera vinovat pe Paulo Dybala pentru situația in care se afla Juventus Torino. Cu toate acestea, Martina crede ca Juventus nu trece prin nicio criza, susținand ca asemenea momente au existat și in decursul ultimilor 6 ani, cand formația pregatita…

- Paris Saint-Germain a surclasat-o cu 4-0 pe Anderlecht, la Bruxelles, miercuri seara, intr-un meci din Liga Campionilor la fotbal in care fotbaliștii romani Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu au fost doar rezerve la belgieni. Mbappe, Cavani, Neymar și Di Maria au marcat golurile…

- Treizeci fotbalisti au fost nominalizati la castigarea Balonului de Aur de catre revista France Football, care acorda distinctia inca din anul 1956. Neymar (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), Luis Suarez,…

- Jose Mourinho nu s-a odihnit in perioada impusa de meciurile internationale, ci si-a facut temele pentru urmatoarea campanie de transferuri. Managerul lui Manchester United a asistat la meciul Austria - Serbia 3-2 si am putea avea parte de o surpriza pe piata transferurilor: Mijat Gacinovic.…