Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Constanta, George Mirel Cristescu, a vorbit, ieri, in cadrul unei conferinte de presa, despre contractele care au fost incheiate in anul 2018 cu furnizorii de servicii medicale. Astfel, potrivit acestuia, pentru asigurarea accesului asiguratilor…

- Pe durata minivacantei de Sfantul Andrei și Zilei Naționale a Romaniei, pentru urgentele medicale minore și pentru a evita aglomerarea in mod inutil a serviciilor de urgenta, in municipiul Brașov funcționeaza doua centre de permanența gestionate de catre medici de familie. Cele doua centre care vor…

- "Am avut discutii cu ministrul de Finante si cu oficiali ai CNAS pe baza unor suspiciuni rezonabile. In urma discutiilor pe care le-am avut cu cei de la Antifrauda, cu cei de la ANAF, am ajuns la concluzia ca trebuie sa demaram niste actiuni de control comune, actiuni care au demarat in urma cu aproximativ…

- Proiectul are ca obiectiv general formularea si promovarea de propuneri alternative viabile la politicile de sanatate publica initiate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, propuneri care sa creasca accesibilitatea și calitatea actului medical catre populatie. Reprezentanții…

- Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Brasov aduce la cunostinta asiguratilor ca au fost emise deciziile aferente solicitarilor pentru dispozitive medicale depuse pana la data de 17.10.2018. Astfel s-a reusit epuizarea listelor de asteptare pentru aceste dispozitive ale caror cereri au fost depuse…

- Batranii din Romania au fost abandonați! Numarul oamenilor asistati este de aproape 500 de ori mai mic decat numarul total al celor ajunsi la varsta a treia. Doar 42000 de romani au beneficiat, in 2017, de ingrijiri medicale la domiciliu. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a decontat 1 milioane…

- CNAS a reglementat situatia financiara a centrelor de permanenta din toata tara, iar garzile efectuate de medici la aceste centre vor fi platite pana la finalul acestei saptamani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de reprezentantii Casei. Centrele de permanenta sunt in relatii…

- Plata concediilor medicale este prevazuta de OUG 158/2005 care conditioneaza acordarea de concedii medicale platite de achitarea unei alte contributii decat contributia de asigurari sociale de sanatate.