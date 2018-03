Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din 10 liceeni va reprezenta judetul Alba la etapa nationala a Olimpiadei de Arte Plastice, Arhitectura si Istoria Artelor. Acestia s-au calificat in urma concursului la nivel judetean, desfasurat in perioada 7-8 martie, la Alba Iulia. Etapa nationala a olimpiadei se desfasoara in perioada…

- Doi liceeni din Barlad și doi din Vaslui vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pamantului”, care se va desfașura la Bistrița. In acest an, județul Vaslui va fi reprezentat la faza naționala a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pamantului” de patru elevi…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Etapa județeana a Olimpiadei de limba engleza (liceu) a avut loc in zilele de 3 și 10 martie 2018, la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Suceava.In urma centralizarii rezultatelor de la cele doua probe (proba scrisa și proba de speaking), s-a stabilit lotul olimpic județean care va reprezenta ...

- Trei elevi suceveni s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice - limba spaniola, competiție organizata in județul Dambovița, in perioada 2-6 aprilie 2018Este vorba despre: Octavian George Gherasim, clasa a IX-a; Sabina Semenciuc, clasa a X-a și Diana Florina Carceanu, clasa a ...

- In perioada 2 - 6 aprilie, la Buzau, se va desfașura etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice - limba franceza, competiție in cadrul careia județul nostru este reprezentat de opt elevi. Aceștia s-au calificat in lotul olimpic datorita rezultatelor obținute la etapa județeana, care a avut loc ...

- Juriul a acordat patru premii I, șase premii III și o mențiune. Cei mai mulți laureați sunt de la Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu” din Barlad. Sambata, 10 martie, la Colegiul Tehnic “A.I. Cuza” din Barlad a avut loc etapa județeana a olimpiadei de științele pamantului. Comisia de examinare a acordat…

- SUCCES… Noua elevi din judetul Vaslui s-au calificat la faza nationala a Olimpiadei de Matematica. Acestia provin de la sase unitati de invatamant, cei mai multi urmand cursurile Liceului Teoretic „Mihail Kogalniceanu”. Sase dintre dintre acestia sunt familiarizati cu olimpiadele, calificandu-se si…

- Limba lui Shakespeare se invata cu multa sarguinta la Liceul Teoretic “Petru Maior”. Seriozitatea si munca asidua a unui grup de elevi la disciplina limba engleza au adus rezultate prestigioase, cu care se mandresc atat elevii, cat si parintii si profesorii lor. In luna decembrie a anului trecut, elevii…

- Olimpiada și concursul la discipline tehnologice și-au desemnat caștigatorii Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii și-a desemnat caștigatorii fazei județene, elevi de clasele a XI a și a XII a, pe domenii cum ar fi: protecția mediului, industrie alimentara,…

- La București, in data de 5 martie 2018, are loc a șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta care aduce, din nou, finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori,…

- SUCCES… Judetul Vaslui va avea sapte reprezentanti la faza nationala a Olimpiadei de Geografie. Acestia sunt Ilascu Beatrice Georgiana, Rascanu Robert Ionut, Mihai Stefan Adrian, Pascaru Tudor Gabriel, Marcu Ana, Susnea Elena si Funaru Valentin. Acestia provin de la Liceele “Mihail Kogalniceanu” Vaslui,…

- “Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad, de departe cea mai valoroasa unitate de invațamant din județ Doua unitați liceale din județul Vaslui se regasesc in Top 100 (admitereliceu.ro), realizat in baza mediilor generale obținute la admitere și la examenul de bacalaureat de anul trecut. Este vorba despre “Gheorghe…

- Patru dintre cei șapte elevi care vor reprezenta județul nostru la faza naționala a olimpiadei de geografie invața la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad. Alți doi sunt vasluieni, iar unul e negreștean. Deși regulamentul olimpiadei de geografie prevede ca fiecarui județ i se atribuie…

- Opt elevi care invața la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad și care au participat la etapa județeana a olimpiadei de pedagogie-psihologie dedicata liceelor de profil s-au calificat la faza naționala intrucat au obținut premiul I. Doua eleve sunt in clasa a IX-a și au concurat la Introducere in pedagogie…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis luni, rezultatele finale la olimpiada judeteana de Biologie. 6 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 1-6 aprilie in judetul Neamt. Castigatori sunt nume cunoscute pentru rezultatele lor…

- BRAVO…Sase elevi din judetul Vaslui vor participa la etapa nationala a Olimpiadei de Religie, care va avea loc la Iasi, in perioada 12-15 aprilie. Erika Craciun, Alina Iovu, Gabriel Isachi, Luminita Mihaela Croitoru, Georgiana Hutuleac si Eliza Georgiana Prisecaru au inteles ca ora de Religie, pe langa…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice, luni dupa masa, rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018, desfașurate la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia in data de 3 martie 2018. Elevii calificați pentru etapa naționala, potrivit informațiilor valabile in acest moment,…

- SUCCES… Sapte elevi din Vaslui si unul din Husi vor reprezenta judetul la faza nationala a Olimpiadei de Biologie. Este vorba despre Eduard Stefan Pandelea, Andrei Rares Onut, Mihaela Oana Iurascu, Alexandru Mihai Gutu, Diana Elena Chetreanu, Stefana Andreea Agafitei, Paula Maria Stroiescu si Rucsandra…

- Rezultatele la olimpiada județeana de limba germana, in Alba, dupa contestații. Patru elevi din Alba Iulia și Sebeș, de clasele IX-XII, s-au calificat la faza naționala a olimpiadei de limba germana, ce va avea loc in perioada 23-28 martie, la Craiova. De asemenea, alți doi elevi au fost propuși sa…

- Premiem performanța!! Consiliul Local Rifov, prin primar, l-a premiat pe elevul Stoica Ștefan din satul Palanca. Il felicitam pentru locul I la etapa naționala a Olimpiadei de Electronica, Automatizari, Telecomunicații ediția 2017 și pentru locul I pe județul Prahova, pe care…

- Grație rezultatelor foarte bune obținute anul trecut la olimpiada naționala de fizica, pentru actuala ediție județului Vaslui i-au fost alocate 12 locuri. In urma etapei județene, desfașurate pe 24 februarie, la Liceul „Ștefan Procopiu”, s-au calificat pentru naționala șapte elevi din Vaslui, doi din…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Buzau a transmis, marti, rezultatele finale la olimpiada judeteana de fizica. 14 elevi din judetul Buzau au reusit sa se califice la etapa nationala, ce se va desfasura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Lotul are si 4 elevi de rezerva. Dintre castigatori…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, luni, rezultatele finale la olimpiada județeana de fizica. Noua elevi din județul Alba au reușit sa se califice la etapa naționala, ce se va desfașura in perioada 2-6 aprilie la Breaza, Prahova. Este vorba despre PUTAN IULIA NICOLETA de la Colegiul…

- Un lot format din 9 elevi din clasele VI-XII vor reprezenta judetul Alba in acest an la etapa nationala a Olimpiadei de Fizica. Faza judeteana s-a desfasurat sambata, 24 februarie, la Colegiul National Militar “Mihai Viteazul”.

- 15 elevi talentați la vioara, pian, chitara, flaut, trompeta și clarinet, de la școli din Barlad și Vaslui, s-au calificat la zonala de interpretare muzicala. La finele saptamanii trecute, s-au desfașurat fazele locale ale olimpiadei de interpretare muzicala. La nivelul județului Vaslui, au participat…

- In acest an școlar, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad deruleaza Programul Educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European (PE)” (EPAS), coordonat de Biroul de Informare al PE, in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Coordonatorul proiectului este profesoara Mihaela-Luminița Bobirca,…

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- In weekend a avut loc etapa locala a Olimpiadei de Limba și literatura romana, pentru elevii de gimnaziu din Lugoj și localitațile invecinate. Dintre cei 101 de elevi participanți, cele mai bune rezultate (inainte de contestații) au fost obținute de: Clasa a V-a: Nadia Udrea (Școala…

- Alexandru Ene Splentter era originar din Barlad si avea doar 38 de ani, dar a murit brusc la ski, in urma unui accident stupid. Acesta era un renumit fizician care a plecat din tara de multa vreme si s-a stabilit in Germania, unde isi facuse o familie si un nume. Alexandru…

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Cea de-a XVI-a editie a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica s-a desfasurat la Gura Humorului, la finele saptamanii trecute, la masa competitionala fiind prezenti elevi din 29 de judete ale tarii, 47 de elevi la sectiunea Juniori si 91 la categoria de Seniori.Acestia si-au dat concursul in ...

- In Mioveni au fost desemnate doua Centre de Examen pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale pentru examenul national de Bacalaureat 2018. Este vorba de Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni si Liceul Tehnologic Constructii de Masini ...

- Duminica, 28 ianuarie, a avut loc faza locala a Olimpiadei de fizica. La Huși, 27 de elevi din oraș și din localitațile limitrofe s-au aliniat la start, cei mai buni dintre ei plecand acasa cu premii. La clasa a VI-a, premiul I a ajuns la Maria Miruna Zgavardinci, de la Colegiul Național “Cuza Voda”…

- Cinci din cei șase elevi care vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de astronomie și astrofizica sunt din Barlad. Este vorba de cinci „codreniști”, un Junior și patru Seniori, care s-au clasat pe primele locuri la etapa județeana. Barladenii au inca un motiv de mandrie! Cinci din cele…

- Astazi, intre orele 10.00 - 12.00, se depun contestațiile la olimpiada de lingvistica, la secretariatul Colegiului Economic „Mihail Kogalniceanu”. Organizatorii concursului școlar anunța ca eventualele contestații ale punctajelor obținute se fac in scris prin completarea de catre…

- INTELIGENT…Razvan Honcu, elev in clasa a XII-a la Liceul “Stefan Procopiu”, va reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Aceasta se va desfasura in intervalul 2-5 februarie 2018, la Gura Humorului, judetul Suceava. Indrumat de prof. Leonas Dumitrascu, Razvan…

- Patru rugbysti de la Tomitanii Constanta, liderul Diviziei Nationale de seniori, au fost convocati la primul stagiu de pregatire pe 2018 al echipei nationale Under 20 a Romaniei. Este vorba de Flavian Cuprian pilier , Adrian Tala taloner , Gabriel Ciorbac linia a III a si Andrei Homiuc mijlocas la gramada…

- Astazi, vasluienii sunt așteptați la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” pentru a participa la manifestarea cultural-științifica ”Unirea Principatelor Romane. De la idee la fapta”. Manifestarea cultural-științifica ”Unirea Principatelor Romane. De la idee la fapta” va fi organizata astazi, de la ora 13,…

- Nu mai puțin de 32 de elevi din Barlad și unul din Gherghești, care au obținut punctaje foarte mari la etapa locala a olimpiadei de chimie, s-au calificat pentru faza pe județ, din februarie. Din zona Huși, la gimnaziu, cei mai mulți calificați sunt de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”, iar la…

- Patru absolventi ai Colegiului National "Mihai Viteazul" Ploiesti au reusit performanta de a fi admisi la doua dintre cele mai prestigioase universitati din lume, ducand numele orasului nostru in topul celor mai valoroase din tara. "Cu mandrie, CNMV anunta performanta remarcabila a doi dintre elevii…

- Nationala de rugby U20 a Romaniei se reuneste in primul stagiu de pregatire din 2018, care va avea loc la Izvorani, intre 23 si 30 ianuarie, obiectivul fiind testarea potentialului echipei in vederea formarii unui nucleu competitiv pentru Campionatul European de U20 care va avea loc la Lisabona intre…

- Asociatiunea ASTRA Carei si Casa de Cultura Carei au readus in atentia careienilor cateva dintre cele mai cunoscute creatii lirice eminesciene. Ziua nasterii poetului nemuritor Mihai Eminescu a fost aniversata si printr-o activitate inedita si anume Caravana poeziei eminesciene. Elevi si adulti…

- AJUTOR…Elevii care invata in clasa a VIII-a si care vor sa isi continue studiile la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, la profil uman, specializarea stiinte sociale bilingv (engleza si franceza), pot urma cursuri de pregatire in vederea admiterii in clasa a IX-a. Acestia trebuie sa completeze…

- LUCRARI…Vesti bune pentru judetul Vaslui, venite tocmai de la Ministrul delegat al Fondurilor Europene. Drumul strategic Barlad – Laza – Codaesti a primit confirmarea finantarii pentru reabilitare si modernizare, dupa ce in ultimul an Consiliul Judetean Vaslui a refacut documentatia de mai multe ori.…

- Nascut la 18 martie 1944, in Zamostea, judetul Suceava, Gheorghe Alupoaie a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iasi, specializarea Grafica si Sculptura, si si-a inceput cariera la Barlad, la Liceul sMihai Eminescu’, unde a profesat timp de noua ani. Acolo a realizat prima lucrare de sculptura:…

- Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu" organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul Liceului Teoretic "Mihail Kogalniceanu" din str. Kara Murat nr. 37, judetul Constanta, in data de 22.01.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 22.01.2018, ora 13.00, interviul,…

- Phoenix Constanta, echipa de baschet feminin a orasului, impreuna cu MK All Stars, echipa bazei aeriene NATO de la Mihail Kogalniceanu, organizeaza joi un eveniment caritabil pentru sustinerea copiilor nevoiasi din judet. Baschetbalistele de la Phoenix au mers in cateva scoli si licee pentru a-i invita…

- Raluca Angheluța, Alexandru Aliciuc și Școala ”Mihai David” Negrești vor reprezenta județul la faza naționala a Olimpiadei Sportului Școlar la șah. Raluca Angheluța, eleva Colegiului Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad, este campioana județeana la șah, in cadrul Olimpiadei Sportului Școlar. Ea…