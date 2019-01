Stiri pe aceeasi tema

- Cei 24 de militari ucraineni arestați de autoritațile ruse dupa reținerea celor trei nave in Stramtoarea Kerci, peninsula Crimeea, ar putea fi eliberați in urma unui schimb de prizonieri in cursul acestui an, transmite Reuters citand unul dintre ziarele pro-guvernamentale de la Moscova, Izvestia.

- Militarii ucrainieni capturati in urma incidentului din Marea Azov au fost pusi sub acuzare pentru incalcarea frontierelor Rusiei, a declarat avocatul unuia dintre inculpati, potrivit agentiei de stiri Tass, citata de Mediafax. “Acuzatiile au fost formulate imediat dupa retinere. Toti ...

- Toti cei 24 de marinari de pe cele trei nave ucrainene sechestrate de garzile de coasta ruse la 25 noiembrie au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a frontierei ruse, riscand pana la sase ani de inchisoare fiecare, a declarat luni pentru agentia de presa RIA Novosti avocatul acestora, Nikolai…

- Marinarii ucraineni capturati duminica de FSB in Marea Neagra sunt evacuati din peninsula Crimeea, dupa ce un tribunal din Simferopol i-a plasat in arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit rbc.ua, care citeaza avocatii marinarilor, toti sunt evacuati in Moscova o parte dintre ei deja a fost evacuata.…

- Marinarii ucrainieni luați prizonieri, dupa capturarea de catre Rusia a navelor lor in largul Crimeii, au fost transferați intr-o inchisoare din Moscova, au anunțat doi dintre avocații acestora, citați de AFP.

- Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov, informeaza site-ul agentiei Tass, citat de Monitorul Apararii.

- Trei militari ucraineni capturati de catre rusi in timpul incidentelor din Stramtoarea Kerci apar intr-un colaj video spunand ca au incalcat apele teritoriale ale Rusiei si au ignorat somatiile privind parasirea acestora. Autoritatile de la Kiev afirma ca Moscova exercita presiuni asupra lor.