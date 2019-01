Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece angajati romani susțin ca au primit critici de la seful lor atunci cand au facut o gafa/ greseala, dintre care cei ... The post Patru din zece romani, penalizați sau criticați de șefi cand greșesc – SONDAJ appeared first on Ziarul Unirea .

- Patru din zece angajati români sustin ca au primit critici de la seful direct atunci când au facut o greseala, iar aproape doua treimi dintre ei (63,3%) au fost criticati "între patru ochi", arata rezultatele unui sondaj de

- Patru din zece angajati romani sustin ca au primit critici de la seful direct atunci cand au facut o greseala, iar aproape doua treimi dintre ei (63,3%) au fost criticati "intre patru ochi", arata...

- Greselile la job sunt adesea criticate de catre sefii romani sau chiar penalizate. Mai exact, patru din zece angajati romani spun ca au primit critici de la seful lor atunci cand au facut o greseala, dintre care cei mai multi (63,3%) au fost criticati intre patru ochi, aproape un sfert, de fata cu colegii…

- ​Greșelile la job sunt adesea criticate de catre șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate. Astfel, patru din zece angajați români spun ca au primit critici de la șeful lor atunci când au facut o greșeala, dintre care cei mai mulți (63,3%) au fost criticați între…

- Doi din cinci angajați romani se declara nemulțumiți de situația lor profesionala actuala și iau in calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci se gandește chiar la o schimbare de cariera,...

- Angajati fara contract de munca, subremunerati, obligati sa faca ore suplimentare neplatite: in Germania, strainii sunt adesea ‘exploatati de catre angajatorii lor’, denunta miercuri Institutul German pentru Drepturile Omului, informeaza AFP. Acesti straini, printre care sirieni si irakieni primiti…

- Sectorul serviciilor a atras cel mai mare numar mediu de salariati, anul trecut, respectiv 35,4% din total, si cel mai mare numar de intreprinderi active - 46,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.Comparativ cu anul 2016 numarul total de companii a crescut…