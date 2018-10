Patru din cinci școli din Vaslui nu au autorizație de securitate la incendiu. ISU acuză constructorii că nu respectă proiectele Patru din cinci școli din județul Vaslui funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu. Altfel spus, din doar 20% din cele 186 de școli și gradinițe din județul Vaslui care necesita acest document respecta legislația in domeniu și au acest document. Șefii invațamantului vasluian acuza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vaslui ca este prea exigent in aplicarea legii, in timp ce inspectorii instituției ii acuza pe constructori de nerespectarea proiectelor. Reprezentanții ISU susțin ca de multe ori constructorii modifica proiectele dupa ce suboferteaza la licitațiile de atribuire… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

