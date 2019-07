Patru din cei cinci membri ai unei familii din Cipru s-au înecat în mare Cele cinci persoane au intrat in mare pentru a se racori, insa au fost surprinse de valurile mari si de curentii puternici.



Tatal, in varsta de 48 de ani, mama, de 40 de ani, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani s-au inecat in ciuda eforturilor de salvare intreprinse de alte persoane prezente pe plaja.



Al treilea copil, in varsta de 12 ani, a fost salvat si transportat la spital.



Un barbat in varsta de 32 de ani, care a sarit in ajutorul familiei, a fost la randul sau surprins de valurile mari si curentii puternici si a fost transportat la spital, noteaza Xinhua.



